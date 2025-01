Il LR Vicenza apre il 2025 al Menti con il 2-0 alla Pergolettese

LR Vicenza – Pergolettese 2-0

LR Vicenza – Confente; Cuomo, Leverbe, Sandon; Talarico, Zonta (dal 83′ Greco), Della Latta (dal 77′ Ronaldo), Costa; Della Morte (dal 68′ Capone); Rolfini (dal 68′ Rauti), Morra (dal 83′ Ferrari). A disposizione: Massolo, Gallo, Carraro, De Col, Mogentale, Zamparo, Vescovi, Fantoni. Allenatore: Vecchi

Pergolettese (4-3-3): Cordaro; Tonoli, Stante, Lambrughi, Olivieri (dal 63′ Capoferri); Albertini (dal 63′ Anelli), Arini (dal 90′ Schiavini), Careccia (dal 78′ Bouabre); Scarsella, Parker, Basili (dal 78′ Jaouhari). A disposizione: Dordoni, Raimondi, Bignami, Mondele, Pietrelli, Lecchi, Sartori, Abubakar. Allenatore: Curioni

Marcatori: 18′ Rolfini, 71′ Morra

Arbitro: Samuele Andreano di Prato; assistenti: Fratello di Latina e Brunozzi di Foligno; quarto ufficiale: Mazzoni di Prato

Ammoniti: Basili (P), Sandon (LRV), Leverbe (LRV)

Spettatori: 8.561 di cui 7.219 abbonai e 50 ospiti, incasso pari a 69.815 incluso rateo abbonamenti

Note: serata fredda, terreno in buone condizioni

CALCIO SERIE C NOW – Prima partita del nuovo anno per il LR Vicenza, che al Menti ospita la Pergolettese.

Inizio subito all’arma bianca per i biancorossi che ci provano al 4’ con Talarico, che non inquadra lo specchio della porta e all’8’ con Della Latta, la cui conclusione sorvola di poco la traversa.

Al 16’ la replica ospite con una bella percussione di Basili che però, al momento del tiro, calcia malamente sul fondo.

Due minuti e arriva il vantaggio dei padroni di casa con Rolfini pronto a spingere in rete il pallone respinto dalla traversa sul colpo di testa morbido di Talarico a riprendere il cross di Della Morte.

Al 24’ ci prova Della Latta (blocca in due tempi Cordaro) e al 26’ il tentativo di Della Morte si spegne a lato.

Al 40’ Pergolettese vicinissima al pareggio con Careccia: salva provvidenzialmente sulla linea di porta Leverbe a Confente battuto. E sull’1-0 si chiude il primo tempo.

Inizia la ripresa senza cambi nei due schieramenti.

Al 55’ colpo di testa di Morra sul bel cross al centro di Della Latta: blocca a terra Cordaro.

Ed é ancora il portiere ospite a respingere il diagonale di Talarico. Ci prova quindi da fuori area Sandon: pallone alle stelle!

Al 65’ annullato il raddoppio di Rolfini per fuorigioco.

Primi cambi per Vecchi che manda in campo Capone e Rauti per Della Morte e Rolfini.

Al 71’ arriva comunque il 2-0 di Morra al termine di un’altra bella azione in velocità iniziata da Cuomo e portata avanti da Capone con tocco nell’angolino del n. 90 biancorosso.

Poco dopo arriva il momento del rientro dopo il lungo infortunio di Ronaldo, che prende il posto di Della Latta, probabilmente il migliore della partita.

Cerca gloria, ma senza fortuna nel tiro, Rauti: pallone sul fondo.

Fuori anche Zonta e Morra per Greco e Ferrari anche lui di nuovo in campo dopo la prolungata sosta ai box.

Ci prova all’84’ subito Ferrari con una girata che trova pronto alla respinta Cordaro.

Al Menti, dopo 4’ di recupero, finisce 2-0. Domenica si replica, sempre in casa, contro l’Albinoleffe: fischio d’inizio alle ore 15.