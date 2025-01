Serataccia Velcofin, Treviso si impone 63-38

Inizia con una brutta sconfitta il 2025 della Velcofin Interlocks Vicenza: la squadra biancorossa si arrende sul parquet di Treviso con il punteggio di 63-38, in un match subito scappato via nel primo quarto, chiuso avanti dalle padrone di casa 28-7. Nessuna delle beriche chiude in doppia cifra (Pellegrini arriva a 9 punti) e questo dà le dimensioni della serataccia vicentina.

L’inizio di Treviso è tramortente: dopo l’iniziale canestro di Pellegrini, unico vantaggio della Velcofin, la Martina risponde con un parziale di 16-0 che subito spacca la partita. Costrette a inseguire, le ragazze di Zara non trovano le giuste contromisure per fermare l’attacco di casa e faticano nella metà campo offensiva, con la conseguenza che i primi dieci minuti terminano con un netto 28-7.

Da lì in avanti, c’è purtroppo poco da segnalare, perché Treviso mantiene ampiamente il margine e Vicenza non riesce a riavvicinarsi mai in maniera consistente (lo svantaggio minimo, nell’ultima mezzora, è di 19 punti, sul 30-11), L’unica nota lieta è rappresentata dai primi punti in A2 di Chilò, schierata nelle battute conclusive del match.

Una serata da mettersi alle spalle in fretta, quella della palestra Pascale: la sconfitta, seppur pesante, deve essere assorbita subito e la Velcofin deve ritrovare le sensazioni e le prestazioni che hanno contraddistinto le ultime partite del 2024. Bisogna invertire subito la rotta e iniziare col piede giusto il girone di ritorno, che come prima partita presenta subito una sfida delicata: domenica 12 gennaio alle 18, Tava e compagne saranno di scena a Umbertide per una partita che mette in palio due punti fondamentali per la classifica.

foto di Marta Pellegrini