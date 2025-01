HOCKEY PISTA – Il Trissino é campione d’inverno. Primo hurrà per Sandrigo

HOCKEY PISTA – Il 2025 si apre bene anche per l’Hockey Trissino che, firmando una corposa goleada contro l’Indeco AFP Giovinazzo, conquista il titolo virtuale di campione d’inverno, vincendo con 33 punti il girone di andata. I pugliesi hanno tenuto testa ai neo-campioni d’inverno per 40 minuti, a suon di gol, sfruttando gli errori dei vicentini. Implacabile però l’ultima parte di gara: i blucelesti realizzano 7 reti negli ultimi 10 minuti, firmando un totale di 14 reti, nonostante l’assenza di Cocco e il cartellino rosso inflitto a Fantozzi. Il Trissino ha avuto la forza offensiva che è mancata a fine 2024, firmando più della metà delle reti con veloci transizioni, aiutate anche dalla difesa sbilancata dei biancoverdi, che hanno avuto il merito di sfruttare gli errori difensivi avversari. Da una parte le quattro reti di Alvarinho, nuovo bomber della Serie A1 con 20 reti, e tre di Gavioli, dall’altra le due reti di Tabarelli. E’ invece primo hurrà per il Telea Medical Sandrigo che auspica così un cambio di ritmo nel girone di ritorno, anche se la salvezza ad ora è a 9 punti più avanti. I sandricensi firmano la prima vittoria in casa della Tierre Chimica Montebello, nel primo scontro diretto per la salvezza, grazie alla nuova verve offensiva, alimentata dal ritorno dell’ex Ghirardello. Tre delle sei reti sono le sue dopo diverse settimane di assenza causa infortunio. A segno anche due volte Mattia Cocco ed una Brendolin, nuovo capitano del team, mentre per i biancorossi la scarsa vena realizzativa ha influito negativamente per tutto l’arco del match.

La Serie A1 ritorna per la prima di ritorno nel prossimo weekend che si concluderà domenica con Trissino-Bassano, scontro diretto per le prime quattro posizioni, ma anche diversi scontri diretti per la media-bassa classifica, ad esempio Sarzana-Monza e Grosseto-Giovinazzo.

SERIE A2, GIRONE A – BREGANZE E CORREGGIO RIMANGONO IMBATTUTE

Il Girone A sembra aver trovato due squadre che potrebbero condurre le danze prima dei playoff. Breganze e Correggio rimangono ancorate nelle prime due posizioni, confermando la loro leggera superiorità in qussto inizio di Campionato. Il Breganze ha impugnato la gara a Scandiano per 4-2, sorprendendo Centro Palmer Scandiano con la velocità ed azioni corali, cambiando marcia rispetto il pareggio contro Montecchio. Emozionante la vittoria della BDL Minimotor Correggio in casa dell’Amatori Modena, che rimane nelle ultime posizioni della classifica. Un batti e ribatti continuo, ma i reggiani sono riusciti ad arrivare meglio nel finale, segnando le due reti decisive con Casari e Holban, anche se il braccio di ferro decisivo l’aveva segnato l’ex Tudela (tripletta).

Al terzo posto ritorna il Trissino, grazie ad una importante rimonta contro il Montecchio, avanti di 0-2 e capace di ribaltare con i gemelli Tognetti e Boscaro sul 4-3. Un risultato altisonante per la giovane neopromossa, superando il Valdagno che osservava il turno di riposo. Al quarto posto per la prima volta dal ritorno in A2 alcunii anni fa, il Seregno, vincitore per 3-2 in casa della Dyadema Roller Bassano, anch’essa ancorata come Modena nelle ultime posizioni. Tre punti firmati da Chirino negli ultimi minuti, sbloccando l’equilibrio del 2-2. Risale il Thiene, vincendo per la prima volta in Campionato 7-1 contro Pico (doppietta di Poli). La classifica però è strettissima dopo sole cinque giornate e la sesta vedrà in primis lo scontro diretto tra Breganze e Thiene.