Volksbank Vicenza Volley – parte male il 2025

Serie B1 femminile girone C, il 2025 della Volksbank Vicenza Volley inizia con il test di Ripalta Cremasca (3-1)

In terra lombarda le beriche cedono alle pari categoria della C.R. Transport in un allenamento congiunto utile per riprendere il ritmo partita in vista del rientro in campionato del prossimo week end

VICENZA, 4 GENNAIO 2025 – Il 2025 della Volksbank Vicenza Volley si apre con un test a Ripalta Cremasca per riprendere il ritmo partita in vista del rientro in campionato di B1 femminile (girone C), fissato per domenica 12 gennaio a Castelfranco Veneto a domicilio dell’Azimut Giorgione. Contro le pari categoria lombarde, le biancorosse beriche allenate da Mariella Cavallaro e Pierantonio Cappellari hanno duellato alla pari, cedendo però 3-1. Nello specifico, le venete hanno perso di misura i primi tre parziali per poi imporsi nettamente 25-13 nella quarta frazione giocata di comune accordo tra le due formazioni. Assente per influenza il nuovo acquisto Martina Ghezzi, in evidenza si sono messe le laterali Chiara Boninsegna (top scorer con 18 punti) e Lidia Digonzelli (17) oltre alla coppia centrale formata da Letizia Anello (15) e Martina Pegoraro (12), autrici insieme di 10 dei 12 muri di squadra. Ottimo anche il rendimento generale in battuta, costellato da 12 ace.

“È stata una gara divertente e giocata a buon livello – commenta il vice allenatore della Volksbank Vicenza Volley Pierantonio Cappellari – molto combattuta in tutti i set, ad eccezione dell’ultimo. Torniamo da Ripalta con una prestazione non all’altezza delle ultime partite giocate, con una fase difensiva meno aggressiva e attenta del consueto. Sono mancate soprattutto lucidità e concretezza nei finali di set. Nonostante il risultato netto è stata comunque una partita che ci ha visto essere superiori in tutti i fondamentali, con quattro attaccanti andate a punti in doppia cifra. La differenza in negativo l’hanno fatta purtroppo i nostri troppi errori, nettamente superiori a quanto solitamente facciamo”.

C.R. TRANSPORT RIPALTA CREMASCA-VOLKSBANK VICENZA VOLLEY 3-1

(25-23, 30-28, 25-22, 13-25)

C.R. TRANSPORT RIPALTA: Parise 9, Gabrieli 12, Lodi 7, Bassi 7, Fenzio 9, Bresciani 5, Labadini (L), Boffelli (L), Boffi 5, Nicoli. N.e.: Ottino, Poggi. All.: Verderio

VOLKSBANK VICENZA VOLLEY: Spinello 2, Ianeselli 5, Pegoraro 12, Digonzelli 17, Boninsegna 18, Anello L. 15, Morra (L), Moretto (L), Sesenna 6, Bauce 3. N.e.: Roviaro. All.: Cavallaro



Nella foto, la Volksbank Vicenza Volley in campo a Ripalta Cremasca