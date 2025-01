Pallacanestro Vicenza 2012 – Prova di forza della Civitus che gela Bakery a -19

La Civitus Vicenza torna al successo per 84-65 nell’ultima gara in casa del girone d’andata e sul parquet di Dueville supera con una prova di forza la Bakery Piacenza. Trascinati da Gasparin i biancorossi berici scappano già a +15 all’intervallo e tengono nella ripresa con Ucles e Almansi a quota 23 punti a testa. Civitus acciaccata per l’assenza di Nwohuocha a causa di un problema al ginocchio che si porta dietro da tempo e con Vanin centro titolare ma in condizioni precarie per un problema alla caviglia accusato nell’ultimo allenamento.

La gara

Vanin parte in quintetto, mentre dall’altra parte Chiti dalla panchina. Mani fredde in avvio per entrambe le square, poi Ucles e Da Campo riscaldano l’ambiente e dopo 5 minuti il punteggio è 14-6 suggellato dall’assist di Gasparin per l’appoggio facile di Almansi. Piacenza tenta il recupero, ma è Marangoni appena entrato a segnare dall’angolo il suo primo tiro e tenere a +8 il vantaggio a fine primo quarto. Il giovane numero 14 berico apre le danze anche nella seconda frazione e con tre triple in fila Vicenza scappa sul 29-18.

La Bakery rientra con Zoccoletti che si fa sentire sotto i tabelloni e trova il fondo della retina anche dall’arco, a Cucchiaro viene fischiato il terzo fallo ed è costretto ad uscire. Anche il lungo svizzero arriva a tre penalità con il fallo tecnico fischiato: la gara si alza di tono ed è Almansi (17 punti all’intervallo) prima in contropiede e poco dopo da tre a riportare avanti al massimo vantaggio sul +16 la Civitus.

La squadra di Ghirelli parte forte anche nella ripresa, la gara diventa subito ad altissima intensità e Gasparin orchestra con maestria l’attacco dei suoi. Zoccoletti commette il quarto fallo in attacco, gli ospiti faticano a trovare la via del canestro. Ucles stoppa in difesa e segna dalla lunga: Vicenza tocca il +18.

Almansi apre il fuoco e tocca quota 20 in avvio di ultimo quarto, Chiti risponde e tiene vive le speranze ospiti, ma Ucles giganteggia sotto i tabelloni (anche 12 rimbalzi). Gli animi in campo diventano nervosi, Vanin esce per falli e Ghirelli gioca col quintetto piccolo gli ultimi tre minuti. La Bakery torna a -11, ma è capitan Gasparin da fuori a riportare in sicurezza il risultato.

Interviste

Ghirelli: ci serviva vincere, è stata una settimana molto difficile, la squadra ha risposto molto bene faccio un grosso applauso ai ragazzi, ora dobbiamo continuare ad abbassare la testa per chiudere il girone d’andata su un campo difficile come quello di Crema

Salvemini: nel momento di difficoltà dobbiamo essere più accorti fuori casa, lo abbiamo fatto a sprazzi e il livello è alto, siamo partiti con buoni tiri ma non abbiamo fatto canestro, la differenza a rimbalzo è stata la chiave della partita

Civitus Pallacanestro Vicenza – Bakery Basket Piacenza 84-65 (21-13, 27-20, 13-12, 23-20)

Civitus Pallacanestro Vicenza: Gian paolo Almansi 23 (4/6, 3/7), Federico Ucles belmonte 23 (7/11, 2/3), Tommaso Marangoni 13 (1/2, 3/5), Giovanni Gasparin 11 (3/5, 1/3), Mattia Da campo 8 (2/7, 1/4), Valerio Cucchiaro 4 (2/4, 0/2), Lorenzo Vanin 2 (1/1, 0/0), Nicholas Carr 0 (0/1, 0/0), Pietro Cecchin 0 (0/0, 0/0), Curtis Nwohuocha 0 (0/0, 0/0), Tommaso Presutto 0 (0/0, 0/0), Alessandro Beggio 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 14 / 16 – Rimbalzi: 36 7 + 29 (Federico Ucles belmonte 12) – Assist: 21 (Giovanni Gasparin 11)

Bakery Basket Piacenza: Laurent Zoccoletti 13 (1/4, 3/5), Tommaso Lanzi 12 (4/5, 1/5), Joseph jonathan Blair 12 (6/7, 0/2), Vincenzo Taddeo 11 (5/5, 0/2), Raphael Chiti 11 (1/3, 3/9), Ricards Klanskis 5 (1/6, 0/1), Emanuele Morvillo 1 (0/3, 0/0), Marco Perin 0 (0/0, 0/0), Mattia Molinari 0 (0/0, 0/0), Valerio Longo 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 8 / 17 – Rimbalzi: 24 3 + 21 (Joseph jonathan Blair 6) – Assist: 9 (Vincenzo Taddeo 3)

Foto Targon Andrea