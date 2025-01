La Migross Asiago chiude il 2024 con una sconfitta

Niente da fare per la Migross Supermercati Asiago Hockey, che esce dalle Heidi Horten Arena sconfitta per 3-0 per mano dell’EC KAC.

De Bettin deve rinunciare a ben quattro giocatori: Moncada, Gennaro, Gazzola e Fram.



Primo tempo equilibrato tra le due squadre, anche se il risultato si sblocca abbastanza presto: dopo una prima occasione per From, è Fraser a trovare la rete del vantaggio con un tiro di polso da buona posizione al 4′. Un minuto più tardi occasione per Rigoni #89, che si fa tutto il campo in solitaria, trovando però l’opposizione di Voraruer. Al 9′ Fazio è decisivo nel salvare il risultato con due interventi in rapida successione. Subito powerplay per l’Asiago, che però non sfrutta la chance. Al 14′ contropiede degli Stellati, Miceli serve Moutrey che colpisce al volo, ma il goalie austriaco ci arriva con il gambale.



La seconda frazione si apre con una gran parata di Fazio su Herburger, tenendo così il risultato sull’1-0. Al 4′ occasionissima per l’Asiago con Moutrey che serve un liberissimo Kaspick, ma l’intervento di un difensore austriaco è provvidenziale per fermalo sul più bello. Un minuto più tardi occasione per Porco e Zampieri, fermati da un doppio intervento di Vorauer. Al 7′ i padroni di casa allungano con Obersteiner, che in inferiorità parte in contropiede e inchioda Fazio. Da metà tempo in poi l’Asiago gioca in inferiorità numerica per tre volte, ma riesce a salvarsi in tutte le occasioni. Nell’ultimo minuto di gioco grande occasione per Obersteiner, fermato da Fazio che salva in tuffo.



Nel terzo periodo parte forte il Klagenfurt, che va ad un passo dal terzo goal con Hundertpfund, Fazio, però, ci arriva in spaccata. All’8′ ancora pericolosi i padroni di casa con Petersen, ma il suo one-timer è preda di Fazio, che devia di gambale. Poco dopo powerplay per l’Asiago, che non riesce a sfondare. La partita corre veloce, gli austriaci rimangono compatti e non concedono occasioni ai Giallorossi. Si arriva così agli ultimi due minuti di partita, De Bettin richiama il portiere, i padroni di casa incappano in una penalità, dovendo difendere così in quattro contro sei. I Leoni provano, dunque, questo assalto finale alla porta di Vorauer, ma i Biancorossi resistono e chiudono il match con un tiro dalla distanza di Unterweger, che trova la porta e sigla il 3-0.



La Migross Supermercati Asiago Hockey rimane così a bocca asciutta anche nell’ultimo match dell’anno e ora dovrà ritrova le energie in fretta, perché l’1 gennaio ci sarà il big match contro il Val Pusteria.









Formazione KAC: Vorauer (Dahm), Sablattnig, Petersen, Mursak, Maier, Schwinger, Peeters, Lam, Hundertpfund, Preiml, From, Van Ee, Nickl, Klassek, Herburer, Fraser, Unterweger, Hochegger, Obersteiner.

Coach: Furey.



Formazione Asiago: Fazio (Santangelo), Gios, Misley, Vallati, Miceli, Saracino, Ierullo, Stevan, Casetti, Moutrey, Rigoni F., Marchetti, Kaspick, Zampieri, Cairns, Porco, Rigoni F., Magnabosco, Turnbull.

Coach: De Bettin.