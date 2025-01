Entusiasmo, passione e finali mozzafiato: spettacolo a Vicenza per la seconda edizione della Volley Christmas Cup-Trofeo Volksbank

Al palazzetto cittadino di via Goldoni l’atto conclusivo della tre giorni dedicata alla pallavolo giovanile femminile organizzata da Palladio Vicenza Volley e Us Torri, con 68 squadre protagoniste in quattro categorie

VICENZA, 29 DICEMBRE 2024 – Una tre giorni chiusa con l’entusiasmo come carburante, capace di superare anche la stanchezza finale di giornate ricche di impegni e di partite. Oggi (domenica) il palazzetto dello sport di via Goldoni a Vicenza ha ospitato le finalissime della seconda edizione della Volley Christmas Cup-Trofeo Volksbank, manifestazione di pallavolo giovanile femminile per le categorie under 13, 14, 16 e 18 organizzata da Palladio Vicenza Volley e Us Torri. Sessantotto squadre presenti, più di 200 partite in tre giorni, sei comuni coinvolti con i ventuno impianti utilizzati: questi i numeri ufficiali della “maratona” di una manifestazione capace già di crescere sensibilmente pur essendo solo al secondo anno.

“Ringrazio gli organizzatori – le parole dell’assessore allo Sport del Comune di Vicenza Leone Zilio – per la grande mole di lavoro svolta per la riuscita di questo evento, che ha coinvolto 68 squadre e che ha visto un’ottima sinergia tra diverse Amministrazioni del territorio per l’utilizzo delle varie palestre necessarie per le partite. E’ stato bello vedere la giornata conclusiva al palazzetto dello sport cittadino, che entro metà gennaio vedrà la conclusione dei lavori di riqualificazione”.

“C’è grande soddisfazione – aggiunge Dario Tagliabue, direttore sportivo Us Torri e direttore organizzativo del torneo – da parte del comitato organizzatore, ringraziamo tutti i volontari per la gestione delle mense e delle palestre e il gruppo arbitrale. Tutto è filato via liscio, i piccoli intoppi sono stati risolti tranquillamente e il livello tecnico è salito notevolmente in tutte le categorie. Ci fa piacere anche la buona presenza delle squadre venete. Siamo felici, nel 2025 proveremo ad aumentare ancora un po’ i numeri se l’organizzazione lo permetterà e diamo l’appuntamento alla terza edizione”.

Franco Scanagatta (presidente Palladio Vicenza Volley) afferma: “è difficile trovare le parole per descrivere questo straordinario coinvolgimento di persone in questa manifestazione tra giovani pallavoliste in campo, allenatori, dirigenti, arbitri, genitori e tanta gente che lavorava nel comitato organizzatore. E’ stata una tre giorni che mi ha emozionato molto, un vibrare di emozioni anche in tribuna con i genitori a fare il tifo per le ragazze. Finché il volontariato, linfa insostituibile nello sport, lo permetterà, penso che questa manifestazione possa diventare una tradizione. Siamo desiderosi anche di tornare al palazzetto cittadino con la nostra prima squadra Volksbank Vicenza Volley che sta disputando un’ottima stagione in B1”.

Tanto equilibrio nelle quattro finali disputate, tre delle quali terminate alla “bella” ad eccezione di quella under 13; per i colori di casa, secondo posto per il Vicenza Volley San Paolo in under 18.

I risultati delle finali:

Under 13 femminile: Azimut Giorgione-Fvg Volley Academy 2-0 (25-23, 25-11)

Under 14 femminile: Azimut Giorgione-Sosus 1-2 (26-24, 12-25, 13-15)

Under 16 femminile: Diavoli Rosa-Green Volley PDP 1-2 (21-25, 25-19, 13-15)

Under 18 femminile: Vicenza Volley San Paolo-Neumarkt Volley 1-2 (25-18, 13-25, 4-15)

Classifiche

Under 13 femminile: 1° Azimut Giorgione, 2° Fvg Volley Academy, 3° Volley Silea, 4° Sancat Gialla

Under 14 femminile: 1° Sosus, 2° Azimut Giorgione, 3° Eagles Patavium Vergati, 4° Euroripoli

Under 16 femminile: 1° Green Volley PDP, 2° Diavoli Rosa, 3° Bam Lpm MonVi, 4° Euroripoli bianca

Under 18 femminile: 1° Neumarkt Volley, 2° Vicenza Volley San Paolo, 3° Sosus, 4° Us Torri

Premi individuali

Under 13 femminile:

Mvp: Anna Filippetto (Azimut Giorgione)

Miglior palleggiatrice: Emma Artuso (Volley Silea)

Miglior attaccante: Veronica Manzon (Fvg Volley Academy)

Under 14 femminile:

Mvp: Veronica Gregorutti (Sosus)

Miglior attaccante: Mia Carminati (Eagles Patavium Vergati)

Miglior palleggiatrice: Bianca Maffei (Euroripoli)

Miglior libero: Giada Gollin (Azimut Giorgione)

Under 16 femminile:

Mvp: Martina D’Angelis (Green Volley PDP)

Miglior attaccante: Emma Pasquale (Diavoli Rosa)

Miglior palleggiatrice: Asia Molineri (Bam Lpm MonVi)

Miglior libero: Elisa Pagliuca (Green Volley PDP)

Under 18 femminile:

Mvp: Sara Gatti (Neumarkt Volley)

Miglior attaccante: Rossella Corradin (Vicenza Volley San Paolo)

Miglior palleggiatrice: Giulia Ricca (Euroripoli)

Miglior libero: Aurora Ferrigno (Sosus)