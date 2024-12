De Bettin sostituisce Fogarty alla guida della Migross Asiago

La Migross Supermercati Asiago Hockey comunica di aver sollevato Ron Fogarty dall’incarico di Head Coach della squadra, alla luce dei recenti risultati.

La società ringrazia Fogarty per il lavoro svolto durante la stagione e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera.

Contestualmente, l’Asiago Hockey annuncia l’ingaggio, per il resto della stagione, di un volto noto ai tifosi Giallorossi: sarà Giorgio De Bettin a guidare la squadra.

De Bettin, nato a Pieve di Cadore il 7 agosto 1972, vanta una straordinaria carriera da giocatore in Serie A, con oltre 800 partite disputate e più di 700 punti realizzati. Nel 2015 ha iniziato la carriera da allenatore come vice coach del Cortina, per poi assumere il ruolo di Head Coach degli “scoiattoli” per quattro stagioni, dal 2018 al 2020 e dal 2022 al 2024. Durante la sua gestione, il Cortina ha conquistato il titolo di Campione d’Italia nella stagione 2022/23 e la Supercoppa Italiana l’anno successivo.

Dal 2017, De Bettin collabora con le Nazionali italiane, ricoprendo vari ruoli tra le formazioni Junior e Senior. Attualmente è nello staff della Nazionale Senior guidata da Jalonen, dove ricopre il ruolo di vice allenatore al fianco di Stefan Mair.



Il legame di De Bettin con Asiago è profondo e ben noto ai tifosi: ha indossato la maglia Stellata per sette stagioni, dal 1995 al 1997 e dal 1999 al 2004. È stato uno dei protagonisti della conquista del primo storico Scudetto dell’Asiago nel 2001. Con i Giallorossi ha inoltre sollevato due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.

“Sono molto contento di tornare ad Asiago – dichiara Giorgio De Bettin, appena arrivato all’Odegar – Non è un segreto che sia molto legato a questo ambiente. Qui ho vissuto tante stagioni indimenticabili con la mia famiglia, e questo posto mi è rimasto nel cuore. Il momento della squadra è complicato, ma sono qui per lavorare duro. Ora più che mai servono i fatti, non le parole, quindi dobbiamo rimboccarci le maniche”.

Il nuovo allenatore ha già incontrato la squadra e sta dirigendo il suo primo allenamento come Head Coach.

La società augura a Giorgio De Bettin il meglio per questa nuova avventura sulla panchina Stellata.