PALLAVOLO – E’ tutto pronto per la seconda edizione della Volley Christmas Cup -Trofeo Volksbank, manifestazione di pallavolo giovanile organizzata da Palladio Vicenza Volley e Unione sportiva Torri.

La città – unitamente ai comuni limitrofi per le palestre a disposizione – sarà l’epicentro del torneo che scatterà venerdì 27 dicembre alle ore 15 con le prime gare in contemporanea in più impianti mentre a partire dalle 10 ci sarà il check-in delle varie delegazioni al palasport “Ceroni” di Torri di Quartesolo, dove durante il torneo sarà allestito anche il servizio di ristorazione per le squadre partecipanti.

Quel che è certo è che la seconda edizione ha già tagliato numeri importanti, portando a quattro le categorie giovanili previste (aggiungendo l’Under 18 a 13, 14 e 16 protagoniste nel 2024) e alzando a 68 il numero di squadre partecipanti, con più di 200 partite in tre giorni grazie a 21 palestre disponibili dislocate in 6 comuni. Domenica 29 dicembre i riflettori saranno puntati sul palazzetto dello sport di via Goldoni a Vicenza per le quattro finali: alle 10 l’incontro che deciderà la vincitrice Under 13, a mezzogiorno le prime schiacciate della finalissima Under 14, alle 14 i primi scambi dell’atto conclusivo dell’Under 16 e alle 15.45 ci sarà il fischio d’inizio della finale Under 18.

Tutte le partite del torneo si disputeranno con la formula di due set su tre con eventuale terzo al 15. Nei gironi verranno assegnati rispettivamente 2 e 0 punti in caso di risultato 2-0 mentre in caso di 2-1 le due formazioni guadagneranno rispettivamente 2 punti e 1 punto. In caso di parità, i criteri dirimenti saranno nell’ordine numero di partite vinte, quoziente set e quoziente punti.

I premi speciali riguarderanno miglior palleggiatrice, miglior libero e miglior attaccante per l’Under 13, mentre nelle altre tre categorie sarà premiata anche l’mvp.