Gli auguri del presidente Stefano Rosso ai tifosi del LR Vicenza

CALCIO SERIE C NOW – Alla vigilia del Natale il presidente Stefano Rosso ha voluto inviare i suoi auguri ai sostenitori del LR Vicenza: “Cari tifosi, nel 2024 la nostra squadra si è mostrata protagonista di una stagione con numeri veramente importanti rispetto agli ultimi anni, ma nonostante questo, ora l’impegno da parte di tutti noi dovrà essere ancora maggiore, per aumentare il livello di prestazione e per garantire la continuità in ogni singola partita. La sfida per il nuovo anno è di effettuare una grande rincorsa e di tenere duro fino alla fine del campionato. In questa sosta abbiamo chiesto ai ragazzi di ricaricarsi per tornare più carichi di prima, per farci appassionare ancora di più.

La società è sempre al fianco della squadra, ha investito su questo organico e ha riconfermato un blocco che aveva disputato un importante finale di stagione, investendo ulteriormente per inserire in rosa giocatori importanti per la categoria per centrare l’obiettivo prefissato.

Con questi propositi e consapevolezze auguro a tutti i tifosi biancorossi un sereno Natale! Forza Lane!”.