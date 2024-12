Serie B1 femminile girone C, la Volksbank Vicenza Volley splende sotto l’albero: 3-0 contro Smapiù Arena

Le beriche chiudono con una bella prestazione e tre punti d’oro il 2024 sottorete, confermandosi ai vertici del campionato

VICENZA, 22 DICEMBRE 2024 – Natale con il sorriso per la Volksbank Vicenza Volley, che in B1 femminile vince il derby veneto contro la Smapiù Arena Volley (3-0) e chiude il 2024 con tre punti d’oro che permettono alle beriche di rimanere ai vertici del girone C. Due set tirati, entrambi finiti nella cascina biancorossa, poi le ragazze di Mariella Cavallaro e Pierantonio Cappellari sono salite in cattedra nel terzo parziale, vinto più agevolmente (25-17).

“E’ stata – il commento del vice allenatore Pierantonio Cappellari – una partita molto bella e divertente, con una pallavolo di alto livello e con due squadre che si sono date battaglia su ogni pallone, con difese spettacolari a azioni molto lunghe. Il primo set ha visto Arena metterci subito sotto pressione con un servizio potente e insidioso. Siamo stati costretti a rincorrere tutta la frazione sino al 24 a 21 per loro. Qui abbiamo confermato di essere una squadra che non molla niente e grazie a due ace di Ianeselli siamo riusciti a chiudere il set a nostro favore. Il secondo parziale è stato simile al primo, ma a parti invertite, Il finale però è andato ancora a nostro favore. Terzo parziale dove abbiamo preso quasi subito qualche punto di margine e lo abbiamo mantenuto sino a fine match. È stata probabilmente la nostra miglior prestazione stagionale, con la squadra che si è dimostrata determinata, lucida e concreta, trascinata da Boninsegna. La battuta ha funzionato molto bene, così come la ricezione. Ottima la fase break, supportata da una grande difesa; buone anche le percentuali d’attacco”.

La ripresa di campionato è prevista il 12 gennaio a Castelfranco Veneto contro l’Azimut Giorgione.

VOLKSBANK VICENZA VOLLEY-SMAPIÙ ARENA VOLLEY 3-0

(26-24, 26-24, 25-17)

VOLKSBANK VICENZA VOLLEY: Spinello 1, Ianeselli 13, Pegoraro 9, Digonzelli 10, Boninsegna 15, Anello 6, Morra (L), Sesenna. N.e.: Roviaro, Bauce, Moretto. All.: Cavallaro

SMAPIÙ ARENA VOLLEY: Riccato 12, Balconati 1, Naddeo 2, Murari 6, Cicolini 12, Sgarbossa 8, Di Nucci (L), Silotto 1, Okonji, Negrini, Magri. N.e.: Akhigbe, Peloso, Corra (L). All.: Zappaterra

ARBITRI: Iovinella e Gardellin

NOTE: durata set: 30’, 31’, 26’ per un totale di 1 ora e 27 minuti di gioco

Volksbank Vicenza Volley: battute sbagliate 8, ace 7, ricezione positiva 60% (perfetta 25%), attacco 34%, muri 4, errori 23

Smapiù Arena Volley: battute sbagliate 10, ace 4, ricezione positiva 57% (perfetta 21%), attacco 28%, muri 2, errori 23.