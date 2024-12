Serie A Elite: Rangers sconfitti ma determinati, in 14 portano a casa un punto da Piacenza

Durissima sfida quella andata in scena al Beltrametti. Lo scontro salvezza tra Lyons e Rangers ha visto i padroni di casa imporsi 26-19, agevolati dai cartellini rimediati dai biancorossi, in inferiorità per oltre metà gara.

Gara tesa ed equilibrata nel primo quarto, Vicenza entra diverse volte nei 22 metri in attacco ma non è precisa, con i sostegni colti in ritardo e diversi falli per tenuto a terra fischiati ai biancorossi. Nonostante le diverse occasioni, Vicenza raccoglie solo un calcio di punizione con Zaridze al 22′ per lo 0-3. Alla mezz’ora i Lyons rispondono con il drive da rimessa che costringe i biancorossi al fallo: meta di punizione e giallo a Zago per il 7-3. La Rangers sembra non sentire il giocatore in meno e Zaridze, ancora da penalty, al 33′ accorcia per il 7-6. I Lyons martellano con gli avanti, la maul è l’arma prediletta dei padroni di casa che avanzano decisi. Nell’ultima azione della frazione, i padroni di casa sfruttano l’uomo in più, Vicenza deve difendere lo spazio, tralasciando la profondità. Il calcetto a scavalcare vede Rodina arrivare con il tempo giusto per la meta in mezzo ai pali trasformata da Steenkamp che fissa il parziale sul 14-6.

L’avvio di ripresa è devastante per la Rangers. Il placcaggio di Vunisa è irregolare, non ci sono fattori mitiganti e il direttore di gara Bottino estrae il rosso per il numero otto vicentino. Vicenza deve ritrovare l’equilibrio, esce Bordin ed entra Tonello in terza linea, con Gomez che si sposta in fondo alla mischia. Vicenza difende con ordine e risale il campo, al 50′ Zaridze è ancora preciso e muove il tabellino degli ospiti con un calcio di punizione, 14-9. Il restart successivo è però fatale per Vicenza. L’avanti in ricezione mette sul piede avanzante i bianconeri che aprono il campo trovando ampi spazi. I berici ripiegano, ma la coperta è corta visto l’uomo in meno. Torres trova il varco per la terza meta, convertita da Steenkamp, per il 21-9. Entra Genovese, il pilone arrivato in settimana dalla Benetton, la Rangers prova a risalire il campo, la mischia tiene ma purtroppo sono diversi gli errori di handling nel gioco aperto. Entrati nell’ultimo quarto, è ancora un pallone perso in avanti dai vicentini ad innescare il contropiede dei Lyons. Il capitano Bruno sigla la meta del bonus per il 26-9 che rompe la gara. Negli ultimi dieci minuti, con orgoglio e determinazione, Vicenza alza il baricentro ed attacca con la mischia. Il raccogli e vai vicentino è ben eseguito, Nowlan sfrutta tutto il fisico e segna la prima meta in biancorosso, Zaridze ancora preciso in conversione per il 26-16. Capraro e compagni non demordono, attaccano a centro campo e costringono i piacentini al fallo. Al 77′ Zaridze completa un ottimo 5/5 al piede con il penalty del 26-19 che porta Vicenza sotto break. A due minuti dal termine, la Rangers ha ancora un possesso, attacca dai 15 metri per risalire il campo. Dopo una decina di fasi alla ricerca del fallo piacentino, con l’orologio rosso, Capraro spedisce fuori per chiudere la sfida e portare a casa il bonus difensivo.

Vittoria Lyons dunque, ma buon punto in graduatoria per i Rangers, ottenuto in inferiorità per oltre metà gara su uno dei campi più difficili del torneo, che rende un po meno amaro l’ultimo impegno agonistico del 2024. Vicenza chiude l’anno in sesta posizione a quota 15 punti, con 13 lunghezze di vantaggio sulla Lazio ferma a quota 2.

Arrivederci al 2025 per le nuove emozionanti sfide del FirstXV vicentino.

Forza Rugby Vicenza

Tabellino

Piacenza, Stadio “Walter Beltrametti” – 21 dicembre 2024 ore 14.00

Serie A Elite – VIII Giornata

Sitav Rugby Lyons v Rangers Rugby Vicenza 26-19 (14-6)

Marcatori: p.t. 22’ cp Zaridze (0-3), 30’ m punizione Lyons (7-3), 33’ cp Zaridze (7-6), 39’ m Rodina tr Steenkamp (14-6); s.t. 52’ cp Zaridze (14-9), 54’ m Torres tr Steenkamp (21-9), 67’ m Bruno (26-9), 73’ m Nowlan tr Zaridze (26-16), 78’ cp Zaridze (26-19).

Sitav Rugby Lyons: Castro; Gaetano, Cuminetti, Rodina (63’ De Klerk), Bruno (cap); Steenkamp, Dabalà (77’ Viti); Portillo, Bance (69’ Bottacci), Cissè (56’ Moretto); Ruiz (63’ Cemicetti), Salvetti; Torres (60’ Carones), Minervino (71’ Cocchiaro), Libero (45’ Acosta).

All. Urdaneta

Rangers Rugby Vicenza: Zaridze; Foroncelli, Gelos (70’ Sanchez-Valarolo), Capraro (cap), Bordin (45’ Tonello); Carriò (78’ Poletto), Panunzi; Vunisa, Trambaiolo, Gomez; Nowlan, Eschoyez (74’ Riedo); Avila (58’ Genovese), Chimenti-Borrell, Zago (63’ Traorè). A disp: Franchetti, Pozzobon.

All. Cavinato – Minto

Arb. Manuel Bottino (Roma)

AA1: Franco Rosella (Roma) AA2: Gabriel Chirnoaga (Roma)

Quarto Uomo: Antonio Luzza (Torino)

TMO: Emanuele Tomò (Roma)

Cartellini: 30’ cartellino giallo a Zago (Rangers Rugby Vicenza), 43’ cartellino rosso a Vunisa (Rangers Rugby Vicenza)

Calciatori: Steenkamp 3/4 (Sitav Rugby Lyons), Zaridze 5/5 (Rangers Rugby Vicenza)

Note: Giornata fredda e soleggiata, terreno compatto ma rovinato. Spettatori 600 circa.

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 5; Rangers Rugby Vicenza 1

Player of the Match: Francisco Minervino (Sitav Rugby Lyons)