Il LR Vicenza non trova la via del gol contro la Giana Erminio e il Padova allunga a +10

Giana Erminio – LR Vicenza 0-0

Giana Erminio – Mangiapoco; Alborghetti, Scaringi (dal 81′ De Maria), Colombara; Caferri, Nichetti, Marotta, Previtali, Lamesta (dal 81′ Pinto); Montipò, Stuckler. A disposizione: Pirola, Moro, Ferri, Ballabio, Avinci, Pala, Pirotta, Buzzi, Piazza, Renda. Allenatore: Chiappella

LR Vicenza – Confente; Cuomo, Leverbe (dal 35′ Laezza), Sandon; Zonta (dal 46′ Talarico), Rossi (dal 78′ Greco), Della Latta, Costa; Della Morte (dal 66′ Rauti); Rolfini, Morra (dal 46′ Zamparo). A disposizione: Massolo, Gallo, Fantoni, De Col, Cester, Ronaldo, Capone, Ferrari. Allenatore: Vecchi

Arbitro: Gauzolino di Torino; assistenti: Fedele di Lecce, Schirinzi di Casarano; quarto ufficiale Vailati di Crema

Ammoniti: Alborghetti (GE), Sandon (LRV), Rossi (LRV), Mangiapoco (GE), Montipò (GE), Laezza (LRV)

Spettatori: 1.384 di cui 609 ospiti, incasso pari a 5.903 euro

Note: giornata fredda, terreno in pessime condizioni

CALCIO SERIE C NOW – E’ un Natale senza gol per il LR Vicenza, che non trova la via della rete contro la Giana Erminio e, anzi, deve ringraziare per il rigore calciato alle stelle da Lamesta, oltre ai due pali colpiti dai padroni di casa.

Un inizio di girone di ritorno amaro, con il Padova che va a vincere per 1-0 a Trento allungando così in classifica a +10.

Adesso la sosta per tornare in campo il 6 gennaio, al Menti, contro la Pergolettese: fischio d’inizio alle ore 17.30 sperando in una… dolce Befana!.