Champions League Pulcini – Finali 2014

CALCIO GIOVANILE – Le attesissime finali dei Pulcini 2014 vanno finalmente in scena, pronte a regalare emozioni e spettacolo. Domenica pomeriggio il torneo si arricchisce di una novità: le squadre partecipanti aumentano di numero grazie all’ammissione dell’Arzignano Valchiampo.

L’Arzignano Valchiampo, infatti, è stato inserito a seguito di un’incomprensione legata all’iscrizione poiché la squadra, società professionista, era stata inizialmente inserita nella categoria 2015, dove avrebbe dovuto competere con un’annata inferiore. I giovani del 2015 hanno vinto il proprio girone, dimostrando qualità indiscusse, ma di fronte a questa situazione, l’organizzazione del torneo ha deciso di permettere all’Arzignano di accedere alle finali 2014, aggiungendosi così alle sei squadre già qualificate.

L’ingresso dell’Arzignano Valchiampo ha portato alcune modifiche al formato del torneo, soprattutto nel girone B. Per garantire il massimo tempo di gioco per tutti i bambini, la durata delle partite è stata ridotta da 15 a 12 minuti, aumentando però il numero di gare, portando il totale effettivo a 36 minuti per ciascuna squadra, anziché i 30 inizialmente previsti. Questo cambiamento riflette lo spirito del torneo, che mette al centro il divertimento e l’esperienza dei giovani atleti.

E, proprio in questa ottica, tutte le squadre qualificate sono invitate a partecipare a una speciale sfilata al Menti in occasione della partita LR Vicenza – Arzignano, un evento che unirà atleti, famiglie e appassionati in un’atmosfera di festa e celebrazione dello sport oltre che di derby calcistico della provincia.

GIRONE A

LR VICENZA-ARZIGNANO G/C 1-1

Marcatori: Tommaso Giaretton (LRV), Francesco Nicoli (A)

LR VICENZA-ALTAIR 2-0

Marcatori: Tommaso Giaretton (LRV), Edoardo Zoccante (LRV)

ARZIGNANO G/C-ALTAIR 0-5

Marcatori: 3 Livio Pinzari (Altair), Hunzala Ijaz, Kevin Kacnia

Classifica: LR Vicenza 6, Altair 3, Arzignano 1

Qualificate: LR Vicenza e Altair

GIRONE B

COLCERESA-CONCORDIA 1-2

Marcatori: Adam Amrouche (Col), Alessandro Bulla (Col), Leonardo Scalcon (Con)

ARZIGNANO-J.MONTICELLO 3-0

Marcatori: Cristian Mazzocco (A), Pietro Sartori (A), Lorenzo Talarico (A)

COLCERESA-J.MONTICELLO 0-1

Marcatore: Mattia Di Giambattista (JM)

ARZIGNANO-CONCORDIA 0-2

Marcatori: 2 Amin Hosni (C)

COLCERESA-ARZIGNANO 0-1

Marcatori: Nikola Stevanovic (A)

CONCORDIA-J.MONTICELLO 1-1

Marcatori: Amrouche Adam (C), Samuele Xotta (JM)

Classifica: Concordia 7, Arzignano 6, J.Monticello 4, Colceresa 0

GIRONE FINALE

LR VICENZA -ARZIGNANO 0-2

Marcatori: Leonardo Lorenzi (A), Brando Refatto (A)

ALTAIR – CONCORDIA 1-2

Marcatori: Amin Hosni (C), Hunzala Ijaz (A), Edoardo Vitacchio (C)

LR VICENZA – ALTAIR 2-0

Marcatori: Edoardo Zoccante (LRV), Gianmaria Orsolon (LRV)

CONCORDIA-ARZIGNANO 2-2

Marcatori: Alessandro Bulla (C), Amin Hosni (C), Nikola Stevanovic (A), Brando Refatto (A)

ALTAIR -ARZIGNANO 0-1

Marcatore: Lorenzo Olivieri

LR VICENZA – CONCORDIA 4-0

Marcatori: 2 Nicholas Cisotto (LRV), Edoardo Zoccante (LRV), Tommaso Giaretton (LRV)

Classifica: Arzignano 7, LR Vicenza 6, Concordia 4, Altair 0