Champions League Pulcini 2024 – Le qualificazioni dei 2014

CALCIO GIOVANILE – Si alza il sipario sulla nuova edizione della Champions’ League Pulcini, un evento tanto atteso dagli appassionati di calcio giovanile, che anche quest’anno si sta svolgendo al palazzetto dello sport di Vicenza. La competizione, punto di riferimento per le giovani promesse del calcio, rappresenta un’occasione unica per vedere in azione i talenti più promettenti delle categorie Pulcini, in un’atmosfera di gioco, divertimento e sana competizione.

Il torneo, articolato in due giornate intense, vedrà sabato le partite di qualificazione dei 2014, per poi culminare domani con le emozionanti finali per entrambe le categorie (2014-2015). Le squadre partecipanti si sfideranno con determinazione per conquistare l’ambito titolo e regalare al pubblico momenti di spettacolo sportivo e fair play.

Girone di qualificazione 2014

Girone A

Pedezzi – J.Monticello 0-4

Marcatori: 2 Xotta Samuele (JM), Janosevic Marko (JM), 2 Cavaliere Ettore (JM)

LR Vicenza – Marola 11-0

Marcatori: 2 Berto Jacopo (V), 2 Cisotto Nicholas (V), 3 Minesso Christian (V), Orsolon Gianmaria (V), Stefani Nicolo (V), Visco Alessandro (V), Zoccante Edoardo (V)

Pedezzi – LR Vicenza 0-8

Marcatori: 2 Visco Alessandro (V), 2 Cisotto Nicholas (V), Zoccante Edoardo (V), Berti Jacopo (V), Orsolon Gianmaria (V), Stefani Nicolo (V)

J.Monticello – Marola 5-0

Marcatori: Xotta Samuele (JM), Janosevic Marko (JM), Di Giambattista Mattia (JM), Panic Damir David (JM), Cavaliere Ettore (JM)

Pedezzi – Marola 3-4

Marcatori: 3 Bambino Gianmarco (P), 2 Kallaku Dilan (M), De Antoni Leonardo (M), Lavarda Riccardo (M)

J.Monticello – LR Vicenza 0-1

Marcatore: Zoccante Edoardo (LRV)

Classifica: LR Vicenza 9, Junior Monticello 6, Marola 3, Pedezzi 0

GIRONE B

Arzignano – Real San Zeno 1-1

Marcatori: Dal Maso Paolo (RSZ), Novello Mattia (A)

San Lazzaro – Colceresa 1-2

Marcatori: 2 Cabrio Christian (C), Bogdanovikj Lazar (SL)

Arzignano – S.Lazzaro 4-1

Marcatori: Guadagnin Daniele (A), 2 Rigon Federico(A), Diop Mansour (SL), De Antoni Nicolo (A),

Real San Zeno – Colceresa 0-4

Marcatori: 2 Tommaso Seganfreddo (C), 2 Tommaso Giacobbo (C)

Arzignano – Colceresa 2-5

Marcatori: Novello Mattia (A), Daniele Guadagnin (A), Leonardo Scalcon (C), Christian Cabrio (C), 2 Tommaso Seganfreddo (C), Francesco Piva (C)

Real San Zeno – San Lazzaro 2-5

Marcatori: Francesco Rosa (RSZ), Paolo Dal Maso (RSZ), 2 Bogdanovikj Lazar (SLS), Zibha Anas, Haddad Ilyas, Diop Mansour

Classifica: Colceresa 9, Arzignano 4, San Lazzaro 3, Real San Zeno 1

GIRONE C

Concordia – Novoledo Villaverla 6-1

Marcatori: 3 Hosni (C), 3 Bulla Alessandro (C), De Pretto Stefano (NV)

Altair – Cresole 1-1

Marcatori: Pinzari Livio (A), Vanfretti Riccardo (C)

Concordia – Altair 3-1

Marcatori: Amrouche Adam (C), 2 Bulla Alessandro (C), Pinzari Livio (A)

Novoledo Villaverla – Cresole 2-3

Marcatori: 2 Innocente Mattia (C), Lazzaro Lorenzo (C), autogol (NV), De Pretto Stefano (NV)

Concordia – Cresole 2-1

Marcatori: autogol (CO), Innocente Mattia (CR), Bulla Alessandro (CO)

Novoledo Villaverla – Altair 0-2

Marcatore: 2 Chaouadhi Yaaqub (A)

Classifica: Concordia 9, Cresole e Altair 4, Novoledo Villaverla 0

Spareggio secondo posto:

Altair – Cresole 2-1

Marcatori: Lazzaro Lorenzo (C), Bortolan Nicolò (A), Pinzari Livio (A)

Qualificate: Concordia e Altair