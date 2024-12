Asiago Hockey – L’overtime sorride all’Innsbruck

Lo scontro diretto con l’Innsbruck termina ancora una volta all’overtime e anche in questa occasione sono gli Squali tirolesi a poter festeggiare, grazie al risultato finale di 6-5 con cui si impongono sulla Migross Supermercati Asiago Hockey.

Fogarty può nuovamente contare su Turnbull, Porco e Saracino, ma deve rinunciare a Casetti e Vallati, oltre che al lungo degente Gios.

Il primo tempo si apre con un rete per i padroni di casa, che trovano il vantaggio con Rassell in contropiede. Poco dopo l’Innsbruck ha un’altra buona occasione con Jakubitzka, il cui tiro al volo viene fermato da Fazio. Al 7′ l’Asiago ritrova il pari con Gennaro, che infila il disco tra i gambali di Buitenhuis dopo una gran giocata di Saracino. I padroni di casa chiedono il “Challenge”, ma la decisione viene confermata e così scatta la penalità per gli uomini di Smotherman. In powerplay i Giallorossi si portano subito in vantaggio con Saracino, che ribadisce in rete e sigla l’1-2. All’11’ gli squali ristabiliscono il pari con Valentini, che da posizione centrale fredda Fazio. Al 15′ un tiro di Marchetti deviato da Porco si stampa sul palo. Un paio di minuti occasione per Kaspick, fermato da Buitenhuis.

Nel periodo centrale i padroni di casa hanno una buona chance con Valentini dopo cinque minuti, fermato da un intervento di Fazio. Al 9′ l’Innsbruck passa in powerplay con Grasso, che infila in rete con una deviazione sfortunata e decisiva di Saracino. Poco dopo il numero 13 Stellato rimette le cose a posto con un’incursione sulla sinistra e un tiro sul secondo palo che vale il 3-3. All’11’ Moncada prova un wraparound, ma viene fermato dal goalie di casa. Al 16′ in powerplay occasione per Grasso, il cui tiro dallo slot viene fermato dalla difesa Giallorossa. A un minuto dal termine doppia occasione per Lattner e Hirano, che però sprecano il due contro uno.

Nella terza frazione succede di tutto. I padroni di casa si riportano in vantaggio dopo trentatré secondi in powerplay con Grasso, che al secondo tentativo deposita in rete. Tre minuti più tardi Mackin si libera della difesa Stellata e in backhand buca Fazio sul palo di sinistra. I Giallorossi non si lasciano abbattere, ma a metà frazione sprecano un powerplay a favore. Al 14′ altra penalità per gli Squali, questa volta i Leoni affondano il colpo con Gennaro, che su assist di Ierullo riesce a battere Buitenhuis, riaprendo il match. L’Asiago continua a premere a caccia del pari e a un minuto dal termine toglie il portiere. I secondi scorrono velocemente, ma a un secondo dalla fine del match Ierullo si inventa una giocata geniale, salta un difensore e spara il disco alle spalle del goalie di casa per il 5-5.

All’overtime a decidere il match è Hirano, che sfrutta il traffico davanti alla porta di Fazio per infilare il disco in porta e chiudere il match.

La Migross Supermercati Asiago Hockey si deve così accontentare di un punto solo, ma dovrà subito trovare la forza per reagire e ripartire già domenica in occasione della partita casalinga contro il Vorarlberg.

Formazione Innsbruck: Buitenhuis (Gratzer), Stoffler, Valentini, Jakubitzka, Steffler, McFadden, Ploner, Dobnig, Wille, Mader, Zusevics, Hirano, Grasso, Klassek, Welsh, Mackin, Bar, Rassell, Bracco, Lattner.

Coach: Smotherman.

Formazione Asiago: Fazio (Santangelo), Misley, Miceli, Saracino, Ierullo, Stevan, Moutrey, Rigoni F., Gennaro, Marchetti, Gazzola, Kaspick, Moncada, Zampieri, Fram, Cairns, Porco, Rigoni F., Magnabosco, Turnbull.

Coach: Fogarty.

Arbitri: Berneker, Holzer. Linesmen: Weiss, Sparer.