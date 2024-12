PUGILATO – Nuova sfida per Luca Rigoldi, eletto consigliere in rappresentanza degli atleti per la Federazione pugilistica italiana che ha rinnovato le sue cariche in vista del quadriennio olimpico 2025-2028 riconfermando presidente con il 50,06% (444 preferenze) Flavio D’Ambrosi che ha vinto il duello all’ultimo round con il vice presidente vicario uscente Fabrizio Baldantoni (442 preferenze 49,83%).

“Voglio ringraziare tutti quelli che hanno riposto in me la loro fiducia, permettendomi di essere l’atleta più votato nell’ assemblea elettiva – ha dichiarato a caldo Rigoldi – Questo risultato mi riempie di orgoglio e, allo stesso tempo, di responsabilità verso il movimento.

Entro nel Consiglio federale con l’intento di portare il mio contributo. Ho vissuto il pugilato a 360 gradi: ho combattuto, allenato, organizzato e, soprattutto, promosso questo sport che è la mia passione da sempre.