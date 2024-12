Dino Tommasi ospite della riunione tecnica della sezione AIA di Vicenza

ARBITRI – La riunione tecnica obbligatoria (RTO) della sezione AIA di Vicenza è stato davvero speciale perché l’ospite d’onore della serata è stato Dino Tommasi, attualmente membro della Commissione Arbitri nazionale di Serie A e B, nonché ex presidente del Comitato regionale AIA del Veneto.

L’incontro si è aperto con l’introduzione del neo presidente della Bertoli, Gianantonio Leonforte, il quale nel dare il benvenuto ha sottolineato l’importanza di un evento che unisce esperienza e passione per il calcio.

Leonforte ha quindi proseguito sottolineando il valore della formazione continua e della possibilità per gli arbitri di confrontarsi con esperti del settore. Dopo il saluto, è stato proiettato un video di presentazione che ha ripercorso la carriera di Dino Tommasi, un viaggio che ha attraversato anni di esperienze indimenticabili, tra cui la sua presidenza al CRA Veneto, un periodo che ha segnato profondamente la sua carriera e la sua visione dell’arbitraggio.

Tommasi ha esordito con un sentito ringraziamento alla sezione di Vicenza per l’invito: “E’ un piacere immenso essere qui ed è bello rivedere numeroi amici, soprattutto dopo tanto tempo. La sezione di Vicenza è sempre stata un punto di riferimento per me e oggi ci torno con felicità”.

Ripercorrendo la sua carriera, ha ricordato con particolare affetto i suoi anni da presidente del CRA Veneto, un’esperienza che gli ha permesso di crescere sia come arbitro che come dirigente: “L’arbitraggio è sì tecnica e passione per il calcio, ma è soprattutto condivisione, fare gruppo. Ricordatevi, la vostra sezione deve essere la vostra squadra e solo confrontandoci possiamo crescere”.

Tommasi ha proseguito il suo intervento enfatizzando i principi fondamentali dell’arbitraggio facendosi aiutare da filmati di azioni di una gara di serie B. Per lui, la passione è il motore che consente di superare i momenti di difficoltà: “Quando si inizia ad arbitrare ogni traguardo è una vera e propria festa. Ricordo ancora la mia prima gara della categoria Allievi a Romano d’Ezzelino, come quella in terza categoria a Maddalene… Ogni debutto era una gioia per me e per la mia sezione.”

Un altro concetto chiave che Tommasi ha voluto trasmettere è quello della condivisione e del confronto con i colleghi: “Dovete confrontarvi con i vostri colleghi: l’esperienza degli altri è fondamentale per crescere. Non limitatevi a fischiare, ma cercate di migliorare continuamente. Guardate più partite possibile perché solo così potete affinare la vostra tecnica e il vostro intuito.”

Uno degli argomenti più significativi trattati da Tommasi ha riguarda la prevenzione in campo: “La prima cosa da fare è fischiare i falli veri: è la forma di prevenzione più importante per far capire ai giocatori che non lascerete che si picchino”.

Inoltre, la capacità di comunicare in modo chiaro è fondamentale: “Se non vi sentono sicuri in campo, sarete in balia dei giocatori. Dovete, al contrario, trasmettere forza e determinazione, anche quando non siete completamente certi delle scelte. La comunicazione è la chiave per una gara equilibrata”.

“Il campo è anche un confronto di personalità. La vostra capacità relazionale vi permetterà di vincere dei veri e propri ‘duelli’ con i giocatori” ha aggiunto Tommasi. In effetti, uno degli aspetti che ha più a cuore è l’equilibrio tra fermezza nelle decisioni e capacità di interagire con i giocatori: “Se riuscite a rimanere equilibrati e sereni, anche le situazioni difficili saranno più semplici da gestire.”

Tommasi ha anche ricordato l’importanza di anticipare le azioni e di non inseguirle: “Quando vedete che il centrale alza la testa, preparatevi a correre. L’intuito e la sana paura di ciò che può succedere sono fondamentali per prendere le giuste decisioni.”

Un altro momento importante del suo intervento è stato quello in cui ha parlato dell’importanza dell’autoanalisi: “Se un primo tempo è andato male, l’unico modo per rimediare è arrabbiarsi con se stessi e migliorare. Non abbiate paura di fare autocritica. Se riuscite a correggere il vostro approccio, tutto diventerà più facile.”

In conclusione, Tommasi ha invitato gli arbitri della sezione di Vicenza a mantenere sempre viva la passione per il calcio e per l’arbitraggio: “Più passione avrete, più riuscirete a migliorare. L’arbitraggio è una continua crescita e sfida con voi stessi. Mantenete alta la concentrazione, siate sereni e non smettete mai di imparare.”

La serata si è conclusa con un forte messaggio di motivazione e crescita personale, un invito a non fermarsi mai, bensì a continuare a lavorare con passione, serenità e determinazione. Un’occasione davvero unica per tutti gli arbitri berici di riflettere sul proprio percorso e di trarre ispirazione dall’esperienza di uno dei più grandi dirigenti e arbitri del panorama nazionale.