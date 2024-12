La Velcofin Vicenza “corsara” sul parquet della San Giorgio MantovAgricoltura

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Dopo quaranta minuti di intensa battaglia, la Velcofin Interlocks Vicenza si aggiudica la difficile trasferta sul parquet della San Giorgio MantovAgricoltura per 53-55. Due punti pesantissimi su uno dei parquet più difficili del girone, arrivati con una grande prova di squadra, specie nel finale, quando le beriche sono riuscite a rientrare in partita dopo essere finite sotto di 7. Assentato chiude a 16 punti, Pellegrini ne aggiunge 13; chiavi della vittoria la bella serata al tiro da tre (9/27), e l’aver costretto Mantova a tante palle perse (19).

Che la partita sia sui binari dell’equilibrio lo si capisce abbastanza in fretta: la Velcofin è la prima squadra a fare un break (4-9) con una tripla di Tava e un canestro di Assentato, ma le padrone di casa si rifanno immediatamente sotto con Orazzo e Llorente e poco dopo passano per la prima volta (12-11). La frazione si chiude comunque con Vicenza avanti grazie ad una tripla di Nespoli.

Le ragazze di Zara producono un nuovo allungo nel secondo quarto, quando cinque punti in fila di Pellegrini danno alla Velcofin il +6 (15-21) e costringono coach Logallo al timeout. Le padrone di casa si riportano Poco importa comunque Vicenza comunque sfrutta una Assentato in grande spolvero, capace di fare il nuovo +5 poco dopo. Gli attacchi però faticano a scalfire le due difese con costanza e Mantova riesce a pareggiare prima dell’intervallo con due liberi di Fiorotto (26-26).

Anche dopo la pausa lunga, la sfida resta in grande equilibrio: la squadra di casa mette il naso avanti ad inizio terzo quarto, due triple di Cecili e Tava riportano la Velcofin avanti (32-35). Si resta punto a punto fino a quando non arriva un primo allungo di Mantova, trascinata dall’ex di serata Fietta, che segna il +5 (42-37).

Assentato segna il nuovo -2, ma proprio in questo momento arriva il massimo distacco del match con le padrone di casa che arrivano a +7 (47-40) con i canestri di Ramò. La Velcofin potrebbe sbandare, ma nel momento più difficile invece le biancorosse fanno quadrato, si ritrovano, e iniziano a lottare su ogni rimbalzo con tenacia. Il successivo 7-0 di parziale, chiuso da una tripla di Pellegrini, produce il nuovo pareggio e si arriva al finale. Fiorotto segna dalla distanza, ma Vitari le fa subito eco; Pellegrini sigla il sorpasso, ma un fallo di Tava su Fietta al tiro da tre consente a Mantova di tornare avanti. Sarà anche l’ultima volta però, perché un’altra tripla della freddissima Pellegrini vale il vantaggio decisivo. Mantova perde il successivo pallone e si affida al fallo sistematico; i liberi di Cecili vengono respinti dal ferro, ma non c’è più tempo e Vicenza riesce a vincere.

Un successo fondamentale, che risolleva la classifica della Velcofin prima dell’ultimo impegno dell’anno, previsto la settimana prossima per il match interno contro Rovigo. La Vicenza apprezzata nelle ultime tre partite in trasferta, contro le corazzate del campionato, è una squadra diversa da quella vista a novembre: la strada è quella giusta, ora bisogna insistere per recuperare in classifica e regalarsi un 2025 da protagoniste.