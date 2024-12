La Rangers Pallanuoto Vicenza concede il bis in trasferta contro il Cus Geas Milano

CUS GEAS Milano – Rangers Pallanuoto Vicenza 11-13 (1-5, 4-4, 4-2, 2-2)

PALLANUOTO SERIE B – Grande vittoria fuori casa per la Rangers Pallanuoto Vicenza che, nella bella vasca di Monza, riesce a battere il quotato CUS GEAS Milano.

La sfida ha visto uno splendido avvio di Vicenza che, dopo due azioni ben controllate dall’attenta difesa di casa, ha potuto finalizzare con Marotta la prima controfuga propiziata da un grave errore dei milanesi a centrocampo. I primi due parziali hanno visto in vasca un Vicenza spumeggiante anche grazie alla velocità nelle ripartenze del rientrante Enrico Meneghini (nella FOTO) e del giovane Liam Gonzato.

Il tema della partita appariva subito ben chiaro con un Geas arroccato a difesa della linea dei due metri dove Marotta e Santolin hanno dovuto giocare quattro tempi di sofferenza, mantenendo sempre impegnata la retroguardia e riuscendo comunque a proporsi per le segnature vicentine.

In attacco il Geas appariva in difficoltà non riuscendo a proporre azioni degne di nota e mettendo in campo una fisicità che in più occasioni generava controfalli, che non sfuggivano all’attento arbitro Ponchi di Milano, da cui partivano le rapide controfughe ospiti. Alla fine del tempo su tiro di rigore, poi ben parato dal portiere Ferrari, si era presentata la possibilità di chiudere a +5 il primo parziale.

Nel secondo parziale il Geas ha saputo rispondere colpo su colpo al Vicenza che, in due occasioni, si portava a 5 gol di vantaggio con due azioni di uomo in più da manuale della pallanuoto, subendo poi le puntuali risposte degli avversari.

Nel terzo parziale i milanesi mettevano in acqua un pressing ben orchestrato, ma altrettanto ben contrastato dell’attacco vicentino, fino agli ultimi due minuti del tempo quando i padroni di casa con due gol in rapida successione riaprivano la partita.

Ultimo tempo al cardiopalma quando, sfruttando un’occasione di uomo, Milano riduceva il distacco ad un solo gol sul punteggio di 11-10.

Nel finale la squadra berica manteneva la calma e riusciva a riportarsi a +2 con un gran gol di Samuele Santolin ben liberato sui 4 metri da Marco Zanovello. Arrivava l’ennesimo tentativo di riaggancio da parte del Milano ancora in azione di inferiorità, tuttavia a 30 secondi si assisteva alla stupenda azione di Giovanni Balbo che, pur in posizione di tiro sui due metri, attirava su di sé due difensori e scaricava su Enrico Meneghini che da centro area fissava il risultato su 11-13 finale.

Buoni sprazzi di gioco, una bella difesa a fianco dell’ottimo Nicola Cristofoli tra i pali, alcune splendide giocate in uomo in più, un gran lavoro di un gruppo squadra che Mirco Dal Bosco sembra plasmare sempre meglio. Il Vicenza si godrà la lunga sosta natalizia guardando gli avversari dalla testa della classifica sempre ben cosciente che molti saranno gli impegni da affrontare e che questi sono solo i primi passi di una lunghissima stagione.

I marcatori di giornata: Meneghini 3, Marotta, Simioni e Zanovello 2,Balbo, Gonzato, Santolin e Tomasella 1

Prossimo impegno il derby con la Mestrina Nuoto tra le mura amiche di viale Ferrarin sabato 11 gennaio.