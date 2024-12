Al Menti nell’anticipo tra LR Vicenza e Trento il tris vincente di Rolfini

LR Vicenza – Trento 3-0

Al Menti riflettori accesi sull’anticipo tra L.R. Vicenza e A.C. Trento 1921.

Pronti, via e al 5’ il vantaggio biancorosso grazie ad un’azione di contropiede finalizzata da Alex Rolfini che aspetta il movimento del portiere per poi infilare il pallone in rete. 1-0

Già al 3’ i padroni di casa erano andati vicini al gol con un colpo di testa di Morra.

Ancora Vicenza pericoloso con una conclusione sotto porta di Zonta che trova il portiere Barlocco pronto alla respinta con il successivo tentativo di Rolfini alto sulla traversa.

Stessa sorte, al 21’, per il tiro di Sandon perfettamente servito al centro da uno scatenato Rolfini.

Al 29’ cross di Zonta e colpo di testa di Rolfini respinto, tra le proteste biancorosse per un possibile fallo di mano. La palla giunge quindi a Della Morte che calcia alto da buona posizione.

Al 40’ il raddoppio del Vicenza ancora con Rolfini, che supera il portiere in uscita al limite dell’area con il pallone che finisce in rete nonostante il disperato tentativo di rinvio di un difensore.

2-0 il risultato su cui si chiude il primo tempo dopo due minuti di recupero.

Inizia la ripresa e subito padroni di casa vicini alla terza rete con un rasoterra di Della Morte che il portiere ospite devia in angolo.

Al 63′ ci prova anche Zonta dal limite dell’area: di poco alto sopra la traversa.

Non sbaglia invece al 68’ Rolfini, autentico eroe di serata, che insacca riprendendo una conclusione di Morra ribattuta dopo una punizione di Costa. 3-0

Nel finale conclusione violenta di Rauti: respinge Barlocco ad evitare un passivo più pesante per i suoi.

Tre i minuti di recupero con il Trento che sfiora il gol della bandiera con Peralta.

Finisce 3-0 con il Vicenza che si riavvicina al Padova, atteso sabato pomeriggio dalla sfida casalinga con il Lumezzane.’

Domenics prossima trasferta sul campo della Giana Erminio cercando altri tre punti da mettere sotto l’albero di Natale.