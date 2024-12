La Rangers Rugby Vicenza batte la Lazio nell’ultima gara casalinga dell’anno

RUGBY SERIE A ELITE – Nella settima giornata della serie A Elite la Rangers Rugby Vicenza vince lo scontro diretto con la Lazio Rugby 1927 35-26 ottenendo anche il bonus offensivo per le quattro mete segnate. Nell’ultimo turno casalingo del 2024 Vicenza conferma l’imbattibilità stagionale della Rugby Arena.

La domenica dell’Immacolata presenta condizioni meteo veramente difficili: brusco calo delle temperature, pioggia gelida e fortissime folate di vento condizionano sin dalla mattinata formazioni e pubblico.

Il programma collaterale alla gara per celebrare il 50° del Rugby Vicenza nell’ultimo appuntamento tra le mura amiche del 2024 è fortemente ridimensionato per le proibitive condizioni atmosferiche. Bollenti invece sono le giocate da entrambe le squadre, che sin dal primo minuto si affrontano a viso aperto, alla ricerca del vantaggio numerico e mentale, in uno scontro diretto fondamentale per i due Club. La Rangers prova a spingere, ma la Lazio risponde con attenzione in difesa. Al 15′ bella manovra al largo dei trequarti di casa, con Zaridze che finta e si invola in meta per il vantaggio Rangers. Carriò, controvento, non aggiunge la trasformazione per il 5-0. Il vantaggio vicentino sveglia però la Lazio che in tre minuti ribalta la gara su errori vicentini: Herrera sfrutta un pallone vagante nei 22 e si invola in meta e pochi giri d’orologio più tardi, un altro pallone concesso in attacco ai laziali vede il pick-and-go di Moreno arrivare fino in fondo. Cozzi converte entrambe le mete per il 5-14. Vicenza sente il colpo, ha possesso ma non trova punti. Ci pensa allora la mischia biancorossa a rimettere in ordine le cose. Al 34′ Il pack Rangers forza i tempi, la Lazio non regge la pressione, Vunisa parte dall’ordinata e schiaccia in meta, Zaridze converte per il 12-14. Nell’ultimo possesso del primo tempo è il drive vicentino ad essere dominante, la maul avanzante da rimessa laterale macina metri e Chimenti-Borrell marca la terza meta biancorossa che vale il sorpasso, con Zaridze che dalla bandierina manda a lato di poco: 17-14 e fine primo tempo.

Nella ripresa la Lazio prova a tornare in gara, al 49′ l’episodio che potrebbe cambiare le sorti del match. Il tallonatore vicentino Chimenti-Borrell placca alto e rimedia un giallo ineccepibile. Vicenza in inferiorità dovrebbe consentire alla Lazio possesso e territorio e invece il carattere Rangers ribalta tutto. Nei dieci minuti in 14, Vicenza alza il baricentro, Vujnisa serve Foroncelli che sprinta in ala e trova la meta del bonus, ma non finisce qui, nel giro di pochi minuti, Zaridze realizza due calci di punizione dai trenta metri per il 28-14. Parziale di 11-0 in inferiorità numerica per la Rangers che sembra aver chiuso il match, e invece la Lazio, tornati in parità numerica, trova due mete che riaprono completamente la gara. L’ex Pretz sfrutta la rolling-maul biancazzurra, mentre pochi minuti più tardi il bell’angolo di Herrera rompe la difesa di casa per il 28-26 a dieci dal termine. Come nel primo tempo, Vicenza si ancora alla mischia ed alla calma. Gli avanti vicentini avanzano determinati, la Lazio difende fallosamente, Vunisa gioca veloce sui cinque metri e schiaccia la meta che scaccia tutti i pensieri. Zaridze converte per il 35-26 con cui si chiude la gara.

Vittoria con bonus nello scontro diretto, terza vittoria su tre gare casalinghe e sesta piazza in solitaria a quota 14 punti. Una grande prima parte di stagione per i ragazzi di Cavinato e Minto che si presenteranno all’ultimo turno del 2024, in programma sabato 21 dicembre a Piacenza con i Lyons, con il morale al stelle ed una ritrovata consapevolezza nei propri mezzi per raggiungere la salvezza.

Rangers Vicenza – Lazio Rugby 1927 35-26 (17-14)

Marcatori p.t. 15’ m Zaridze (5-0); 22’ m Herrera tr Cozzi (5-7); 25’ m Moreno tr Cozzi (5-14); 34’ Vunisa tr Zaridze (12-14); 39’ m Chimenti-Borrell (17-14): 52’ m Foroncelli (22-14); 57’ cp Zaridze (25-14); 60’ cp Zaridze (28-14); 64’ m Pretz (28-19); 68’ m Herrera tr Cozzi (28-26); 74’ m Vunisa tr Zaridze (35-26).

Rangers Vicenza: Zaridze; Foroncelli, Gelos (70’ Filippetto), Capraro, Bordin; Carriò, Panunzi; Vunisa, Roura © (70’ Tonello), Trambaiolo; Nowlan, Eschoyez (62’ Riedo); Avila-Recio, Chimenti-Borrell, Zago (65’ Traore’). A disp: Franchetti, Bonan, Pozzobon, Poletto. All. Cavinato / Minto

Lazio Rugby 1927: Cozzi; Herrera, Bianco Michele (65’ Santarelli), Baffigi, Cioffi; Bianco Matteo, Cristofaro (71’ Albanese); Perez, Pilati, Zucconi; Urraza (12’ Tomasini), Bruno-Schmidt (71’ Cicchinelli); Moreno (71’ Cordi’), Pretz (65’ Gisonni), Moscioni. A disposizione: Gaddi, Bonavolontà. All. De Angelis

Arb. Francesco Meschini (MI). AA1 Lorenzo Negro AA2 Federico Boraso

TMO Claudio Blessano. Quarto Uomo Ferdinando Cusano

Calciatori: Carrio (Rangers Vicenza) 0/2; Zaridze (Rangers Vicenza) 4/6; Bianco Matteo (Lazio) 0/1; Cozzi (Lazio) 3/6.

Cartellini: 49’ giallo Chimenti-Borrell (Rangers Vicenza).

Note: giornata fredda, piovosa e con forte vento laterale, terreno in perfette condizioni, 200 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Rangers Vicenza 5, Lazio Rugby 1927 1.

Player of the Match: Samu Vunisa (Rangers Rugby Vicenza)

Risultati 7^ giornata

Viadana – Petrarca 20-28 (0-4)

Femi-CZ Rovigo – HBS Colorno 52-24 (5-0)

Mogliano – Sitav Lyons 6-6 (2-2)

Fiamme Oro – Valorugby 16-20 (1-4)

Rangers Vicenza – Lazio 35-26 (5-1)

Classifica

Femi-CZ Rovigo 32

Rugby Viadana 29

Valorugby Emilia 27

Petrarca Rugby 26

Fiamme Oro 21

Rangers Vicenza 14

HBS Colorno 9

Mogliano Rugby 8

Lazio 2

Sitav Lyons 2

Programma 8^ giornata

Venerdì 20 dicembre ore 19.30

Valorugby – Mogliano

Sabato 21 dicembre ore 14.30

HBS Colorno – Lazio

Sitav Lyons – Rangers Vicenza

Petrarca – Fiamme Oro

Domenica 22 dicembre ore 14:30

Femi CZ Rovigo – Viadana – diretta RaiSport