Per la Rangers Pallanuoto Vicenza buona la prima nel derby con la Bentegodi

Rangers Pallanuoto Vicenza- Fondazione Bentegodi 12-6 ( 2-1, 3-1, 5-2, 2-2)

PALLANUOTO SERIE B -Buon esordio nella nuova serie B della Rangers Pallanuoto Vicenza che supera con sicurezza quella Fondazione Bentegodi che solo 15 giorni prima, al torneo precampionato di Padova, aveva messo a dura prova la compagine vicentina.

Il tutto alla presenza del solito pubblico entusiasta anche se fino a venerdì sera era difficile poter pensare di aprire le tribune, a causa dell’instabilità del pavimento della terrazza di accesso: invece, grazie all’impegno dell’Assessorato allo sport e della Pallanuoto Vicenza, si è riusciti ad eseguire un intervento di messa in sicurezza che ha scongiurato la partita a porte chiuse.

Dal punto di vista sportivo la sfida ha visto la prevalenza costante dei Rangers di Mirco Dal Bosco, che hanno mostrato sprazzi di ottimo gioco, a garanzia che il lavoro fatto potrà in breve tempo consolidarsi e dare buone soddisfazioni anche nei prossimi impegni.

Nel primo tempo i nuovi acquisti approfittano per presentarsi: Michele Tomasella con il primo gol della stagione, oltre che con il perfetto assist per Rudi Marotta e Marco Zanovello con il bel tiro da fuori che ha portato sul 3-1.

Coach Dal Bosco ha approfittato della superiorità dei primi parziali per far entrare gran parte della rosa e alla fine i giocatori a referto sono: Tomasella 3 gol, Marotta, Scocchi e Zanovello 2, capitan Simioni, Embrinati e Gonzato 1.

Prossimo impegno l’impegnativa trasferta a Monza per incontrare il CUS GEAS Milano ma già molti dei protagonisti della serata saranno in vasca a Padova per due partite del girone preliminare per l’accesso alle fasi nazionali del campionato Juniores.