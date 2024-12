La Velcofin Vicenza sabato contro Ancona per tornare al successo

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Dopo la bella partita, purtroppo non premiata dalla vittoria, del palazzetto Primo Carnera di Udine, la Velcofin Interlocks Vicenza torna a giocare “in casa” per la decima giornata del campionato di A2 femminile. Ospite delle biancorosse sarà Ancona, ad oggi penultima in classifica con due punti in meno delle biancorosse, per un match da vincere assolutamente. Salto a due alle 17.30 al PalaLupe di San Martino di Lupari, partita in diretta su YouTube.

La partita in Friuli ha mostrato una Velcofin in ripresa dopo alcune brutte prestazioni: contro le prime della classe le ragazze di Zara sono state capaci di mettere in campo la loro grinta e il loro agonismo, anche se alla fine hanno prevalso le avversarie. Sulla scia della bella prova di settimana scorsa, ora Vicenza è chiamata a interrompere la striscia negativa di cinque sconfitte consecutive nel match con le marchigiane, che fa da preambolo alle due difficili partite contro Ragusa e San Giorgio Mantova, entrambe in trasferta.

L’unico successo di Ancona in stagione risale alla prima giornata di campionato, quando le Girls ebbero meglio di Vigarano. Da quel momento, otto sconfitte consecutive: un filotto che sicuramente le marchigiane cercheranno di interrompere nella partita di domani. Le percentuali delle avversarie non sono invidiabili, ma bisognerà aspettarsi un’Ancona battagliera nel match del PalaLupe.

La miglior realizzatrice delle Basket Girls Ancona è la guardia Elena Streri: classe 2004, discreta tiratrice dalla distanza e con buone percentuali anche dentro l’arco. Nel pitturato invece, i maggiori pericoli arriveranno dalla lunga georgiana Keso Barbakadze, altra giovanissima (2003) che raccoglie circa 10 punti e 9 rimbalzi ad allacciata di scarpe, ben coadiuvata dall’altra straniera, l’argentina Garcia Leon, altra garanzia sotto le plance. Nel reparto guardie poi, trovano spazio l’altra guardia, Sara Giangrasso, e la regista della squadra Stefana Maroglio. I cambi designati poi sono l’esterna Francesca Pellizzari e le lunghe Giulia Pierdicca e Serena Bona, quest’ultima appena arrivata a rimpolpare il reparto sotto le plance. Più ai margini Mandolesi, Manizza e Marassi.