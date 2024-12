Il LR Vicenza saluta il capitano Golemić: risoluzione di contratto con il difensore

CALCIO SERIE C NOW – Il LR Vicenza comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Vladimir Golemić.

Un anno e mezzo in biancorosso, la fascia di capitano, 43 presenze, una rete siglata, oltre al carisma messo dentro e fuori dal campo.

Un legame con questi colori che rimarrà nel tempo e il ringraziamento del club per l’impegno profuso negli scorsi mesi, oltre all’augurio di poter ottenere, in futuro, ulteriori successi personali e professionali.

In un post pubblicato nel suo profilo Instagram il difensore ha inviato il suo commosso messaggio ai tifosi biancorossi: “Non è mai facile trovare le parole giuste in un momento come questo. Oggi mi rivolgo a voi con il cuore pieno di emozioni e gratitudine. Siete stati al mio fianco nel periodo più difficile della mia carriera, e questo non lo dimenticherò mai. Questa maglia non è stata solo un pezzo di stoffa per sudore e passione, ma una seconda pelle, un simbolo di sacrificio, sudore e passione. In ogni partita, in ogni allenamento, ho dato tutto me stesso per onorare questi colori, per rappresentare al meglio questa città e voi, i nostri instancabili sostenitori. Ho fatto semplicemente ciò che fate voi in ogni partita: andare ALL IN, senza rimpianti, vivendo e godendo al massimo la vostra passione per questi colori. Siete voi che rendete grande questa maglia, che ispira amore e una passione infinita. Il calcio ci insegna che ogni viaggio ha un inizio e una fine. La mia fine qui è stata la più brutta possibile, e mi dispiace tantissimo. Ma l’ultima parola non è ancora stata detta! Ora è arrivato il momento di intraprendere un nuovo capitolo della mia carriera e della mia vita. Non so dove mi porterà la strada, ma vi assicuro che una parte del mio cuore rimarrà sempre qui, con voi, in questo stadio, in questa città che mi ha dato così tanto. Grazie per ogni emozione vissuta insieme. Grazie per il vostro amore e la vostra fiducia. Grazie per i cori: qualcosa di unico che ho avuto l’onore di vivere. Per questo, se potessi, vi sceglierei altre 100 volte. Non vi dimenticherò mai.

Con affetto, gratitudine e qualche lacrima, il Capitano”.