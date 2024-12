Domenica la Rangers Rugby Vicenza festeggia i suoi 50 anni in campo contro la Lazio

RUGBY SERIE A ELITE – Domenica 8 dicembre sarà una giornata speciale per celebrare il 50° anniversario del Rugby Vicenza e sostenere i biancorossi del FirstXV nello scontro diretto con la Lazio.

L’appuntamento è alla Rugby Arena dalle ore 13 per vivere un evento ricco di emozioni, storia e rugby, con attività dedicate a tutta la nostra grande famiglia biancorossa.

Dall’apertura della mostra storica e la vendita del libro celebrativo, fino alla sfida in campo contro la Lazio alle 14.30, con il coinvolgimento dei più piccoli, delle squadre giovanili e degli Old, ogni momento sarà un omaggio alla passione e ai valori che ci uniscono da mezzo secolo.

Non mancheranno dolci sorprese e un’occasione per ascoltare i racconti e i saluti di alcune figure storiche del club, con un brindisi finale per augurarci un Natale insieme.

Programma completo

13:00 Apertura mostra 50 Anni Rugby Vicenza e vendita Libro 50 Anni Rugby Vicenza

13:30 Apertura biglietteria e consegna fogli bianco e rossi per coreografia tribuna

14:25 Corridoio bimbi minirugby ingresso in campo squadre

14:30 Calcio d’inizio 1° tempo Vicenza v Lazio

15:10 circa intervallo sfilata delle squadre sul campo principale: PM U6 U8 U10 U12 U14 U16 U18 Old (Serie C gioca in contemporanea al Gobbato, non è stato possibile modificare orario)

15:20 circa Calcio d’inizio 2° tempo Vicenza v Lazio

16:00 circa Fine partita

16:15 circa Cioccolata calda e dolci per tutti

16:30 circa Saluti personalità storiche Rugby Vicenza e saluti di Natale Presidenti

Programma 7^ Giornata

Sabato 7 dicembre

Femi-CZ Rovigo – HBS Colorno – ore 14:30

Viadana – Petrarca – ore 14:40 – diretta RaiSport

Domenica 8 dicembre ore 14:30

Rangers Vicenza – Lazio – differita ore 19:30 YouTube FIR

Mogliano – Sitav Lyons

Fiamme Oro – Valorugby

CLASSIFICA

Viadana 29, Femi-CZ Rovigo 27, Valorugby 23, Petrarca 22, Fiamme Oro 20, HBS Colorno 9

Rangers Vicenza 9, Mogliano 6, Lazio 1, Sitav Lyons 0