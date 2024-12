Triestina – LR Vicenza anticipata alle ore 12.30 di domenica 8 dicembre

SERIE C NOW – La Lega Pro, preso atto del provvedimento del Prefetto di Trieste in relazione a motivi di ordine e sicurezza pubblica, dispone che la gara tra Triestina e L.R. Vicenza, in programma domenica 8 dicembre allo stadio “Nereo Rocco” di Trieste, abbia inizio alle ore 12.30, anziché alle ore 17.30.

Ed é attiva dalle ore 17 di oggi, martedì 3 dicembre, la prevendita per il settore ospiti nei punti vendita Ticketone e online su https://sport.ticketone.it/catalog/event-detail/it/50640/90600796/triestina-vs-vicenza-serie-c-now

In base alle disposizioni ricevute dalle autorità di pubblica sicurezza, si informa che i residenti in provincia di Vicenza e Udine, potranno acquistare esclusivamente i biglietti di Curva Trevisan (4.000 posti a disposizione), riservata agli ospiti, fino alle 19 di sabato 7 dicembre.

Il prezzo unico è pari a 5 euro (esclusi diritti di prevendita).