Nella finale playoff Tennis Comunali Vicenza sorpassa Casale nei doppi

TENNIS PLAYOFF SERIE A2 – Finale di andata dei playoff promozione che vede Tennis Comunali Vicenza ospitare la Canottieri Casale Monferrato.

2-2 il risultato al termine dei singolari grazie alle vittorie in due set di Giovanni Peruffo e di Alessandro Battiston a fronte delle sconfitte in tre di Aljaz Bedene e Gabriele Bosio. Proprio Bosio é andato a due punti dall’impresa contro il francese Denolly, arrendendosi soltanto al tie-break al termine di oltre tre ore di gioco in una partita bella, dura ed accesa.

A regalare il successo sono i doppi con Bedene/Bosio che battono Demichelis/Biondolillo per 6-2 6-2 e Peruffo/Battiston che s’impongono per 6-4 6-3 contro Debolly/Iannaccone.

4-2 il risultato finale che permette di affrontare la trasferta di domenica prossima a Casale dove si annuncia grande battaglia.

“Alla vigilia del confronto avrei messo subito la firma per questo risultato – commenta il capitano Enrico Zen – anche se alla fine siamo più noi ad avere qualche rimpianto. In ogni caso ho fatto i complimenti ai ragazzi, che in campo hanno dato tutto. Nello stesso tempo, però, ho detto che devono restare focalizzati al massimo sul prossimo impegno che ci attende e che vale una stagione. Non abbiamo ancora conquistato nulla, sappiamo che a Casale sarà durissima, però vogliamo provare a coronare l’impresa per noi, per i nostri tifosi e anche per Vicenza che tornerebbe ad avere una squadra in A1, l’élite del tennis italiano. Quello che posso promettere è che ci proveremo fino all’ultimo e, poi, sarà il campo ad emettere il suo verdetto. Inappellabile come sempre”.

Tennis Comunali Vicenza – Canottieri Casale 4-2

Singolari: Peruffo (2.3) b. Demichelis (2.3) 6-3 7-6(3); Iannacone (2.1) b. Bedene (2.2) 0-6 6-4 6-1; Battiston (2.4) b. Biondolillo (2.3) 6-2 6-2; Denolly (2.1) b. Bosio (2.2) 4-6 5-7 6-3 7-6(5)

Doppi: Peruffo/Battiston b. Denolly/Iannacone 6-4 6-3; Bosio/Bedene b. Demichelis/Biondolillo 6-2 6-3