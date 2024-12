Al Menti il LR Vicenza cala il tris vincente alla Virtus Verona con dedica a Golemic

LR Vicenza – Virtus Verona 3-0

LR Vicenza – Confente; Cuomo, Leverbe, Sandon; Talarico (dal 67′ Della Latta), Carraro (dal 87′ Rossi), Zonta, Costa; Della Morte (dal 83′ Greco), Rauti (dal 87′ Cester); Rolfini (dal 67′ Morra). A disposizione: Massolo, Gallo, Fantoni, Laezza, Vescovi, Mogentale, Capone. Allenatore: Vecchi

Virtus Verona – Sibi; Daffara, Toffanin, Ronco; Calabrese (dal 81′ Lerco), Metlika, Rispoli (dal 70′ Gatti), Amadio (dal 46′ Rigo); Zarpellon (dal 70′ Mehic); Pagliuca, Caia (dal 73′ Gomez). A disposizione: Fortin, Alfonso, Catena Etienne, Lodovici, Contini, Manfrin, Filippi, Cuel, Lerco, Cielo, Odogwu. Allenatore: Fresco

Marcatori: 56′ Rauti, 60′ Rolfini, 79′ Della Morte

Arbitro: Valerio Vogliacco di Bari (assistenti: Brunetti e Pignatelli; quarto ufficiale: Bozzetto)

Ammoniti: Rispoli (VV), Costa (LRV)

Note: serata fredda, terreno in buone condizioni

CALCIO SERIE C NOW – Al Menti sfida serale tra L.R. Vicenza e Virtus Verona!

Tifosi biancorossi in festa per i 50 anni degli ultras. Al 20’ ci prova Pagliuca, ma Confente é pronto alla deviazione.

Cinque minuti di gioco e subito padroni di casa vicini al gol: cross di Talarico e rovesciata di Rolfini, ma salva Sibi. Al 20′ conclusione di Pagliuca in area, bella la risposta di Confente a deviare.

Sul fronte opposto non é da meno Sibi, che per due volte dice di no a Rauti, prima deviando di piede e poi compiendo un vero e proprio miracolo.

Al 28’ azione personale di Rolfini sulla destra e conclusione che trova un difensore a mandare in angolo.

Quindi ci provano da fuori Sandon e Carraro con Sabi ancora deciso nel salvare la porta ospite.

Il primo tempo si chiude sullo 0-0 nonostante le numerose occasioni dei padroni di casa, fermati anche dalle parate di Sibi.

Inizia la ripresa ed é subito Rauti a chiamare in causa l’estremo difensore ospite, che devia con le punta delle dita. Finalmente al 56’ il vantaggio del Vicenza proprio con Rauti, che poi festeggia con dedica al capitano Golemic. Ed arriva al 60’ anche il raddoppio di Alex Rolfini, che torna al gol dopo l’infortunio della passata stagione. Al 64’ ci prova ancora Rolfini, che però calcia alto sopra la traversa.

Al 67’ primi cambi per Vecchi che manda in campo Morra e Della Latta per Rolfini e Talarico.

Bella azione in velocità di Rauti per il neo-entrato Morra che calcia a lato.

A 10’ dalla fine il 3-0 con una conclusione imprendibile da fuori di Matteo Della Morte, che poi lascia il posto a Greco. Fuori anche Carraro e Rauti per Rossi e Cester.

E, dopo quattro minuti di recupero (e due brividi davanti a Confente), al Menti finisce 3-0, con i biancorossi che si portano così a-2 dal Padova, fermato sul pareggio dalla Triestina., che domenica prossima sarà l’avversario della squadra di Vecchi al Nereo Rocco: fischio d’inizio alle ore 17.30.