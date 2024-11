La Rangers Rugby Vicenza torna con un punto dalla trasferta con Valorugby Emilia

Valorugby Emilia – Rangers Vicenza 27-22 (pt 17-13)

Marcatori: p.t. 8’ m. Sbrocco tr.Ledesma (7-0), 10’ m. Roura tr.Zaridze (7-7), c.p. Zaridze (7-10), 33’ c.p. Ledesma (10-10), 37’ c.p. Zaridze (10-13), 43’ m.Silva tr Ledesma (17-13); s.t. 49’ c.p. Zaridze (17-16), 53’ m. Silva tr.Ledesma (24-16), 70’ c.p. Zaridze (24-19), 74’c.p.Ledesma (27-19), 75’c.p.Zaridze (27-22)

Valorugby Emilia: Bruno (22’Farolini); Mastandrea, Majstorovic (81’Cuoghi), Leituala, Colombo (35’Resino); Ledesma, Cuoghi (70’Renton); Amenta, Sbrocco, Tuivaiti (70’Ruaro); Pisicchio (26’Schinchirimini), Dell’Acqua (cap); Favre (73’ Rossi), Silva (56’Marinello), Diaz (67’Garziera). All. Violi

Rangers Vicenza: Zaridze; Foroncelli, Filippetto, Gelos (50’ Sanchez), Bordin; Capraro, Panunzi (74’ Pozzobon); Vunisa, Rousa (cap), Gomez; Nowlan (60’Eschoyez), Riedo (65’ Tonello); Avila-Recio (68’ Traorè), Chimenti-Borrel (65’ Bonan), Braggiè (73’ Zago). All. Cavinato-Minto

Arb.: Munarini (Parma). AA1 Angelucci, AA2 Favaro Quarto Uomo: Smussi. TMO: Roscini

Cartellini: 31’ giallo ad Amenta, 52’giallo a Panunzi, 77’ giallo a Sbrocco

Calciatori: Ledesma (Valorugby) 5/5; Zaridze (Rangers Vicenza) 6/6

Note: serata fredda, circa 3°, campo in buone condizioni. Spettatori circa 200.

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 4; Rangers Vicenza 1

Player of the Match: Roura (Rangers Vicenza)