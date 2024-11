Il LR Vicenza rimontato dal Rimini saluta la Coppa Italia

LR Vicenza – Rimini 1-2

Marcatori: 32’ Capone su rigore, 60’ Cinquegrano



Mercoledì di Coppa Italia allo stadio Menti dove il L.R. Vicenza ospita il Rimini nella gara degli ottavi di finale.

Turnover per Stefano Vecchi che dà spazio ad alcuni giovani (Vescovi, Fantoni e Mogentale e Cester) insieme con chi sta giocando meno in campionato eccezion fatta per Zamparo.

Al quarto d’ora prima occasione per i biancorossi con una conclusione da fuori di Capone su cui é pronto alla deviazione Vitali.

Ed é ancora il portiere ospite a salvare sulla bella girata sotto porta di Greco.

Sibito dopo il direttore di gara fischia il rigore per un atterramento in area di Zamparo. Sul dischetto va Capone che realizza a fil di palo nonostante l’estremo difensore avversario indovini la direzione. 1-0.

Allo scadere del primo tempo Rossi mette una bella palla al centro per Zamparo che non riesce a controllare per battere a rete.

Inizia la ripresa e si accende subito la sfida con Massolo che dice di no a Malagrida e Parigi.

Sul fronte opposto ci aveva provato per due volte Zamparo: sulla prima respinta di Bellodi e, quindi, pallone sul fondo.

E’ invece il portiere Vitali a ribattere il tiro-cross di un ispirato Mogentale.

Al 60’ arriva però il pareggio del Rimini grazie al colpo di testa di Cinquegrano. 1-1 anche se a rivedere l’azione appare netta la posizione di fuorigioco.

Al 67’ primo cambio per Vecchi che manda in campo Zonta per Mogentale.

Dentro anche De Col e Rauti per Talarico e Capone.

All’84’ ci prova ancora Zamparo, ma il suo diagonale é sul fondo. L’attaccante lascia subito dopo il posto a Rolfini mentre Della Morte sostituisce Vescovi.

Nel finale é Rolfini a girare bene in rete sul cross di Della Morte, ma é pronta ancora una volta la risposta di Vitali.

Tre i minuti di recupero dopo i quali si va ai supplementari.

In chiusura del primo arriva il raddoppio ospite grazie ad un’azione personale del neo-entrato Cernigoi, ex di turno.

In precedenza occasioni per Malagrida da una parte e Cester dall’altra: in entrambi i casi rispondono i due portieri.

Al 3’ del secondo tempo supplementare palla-gol per Della Morte: Vitali é ancora decisivo nella deviazione.

E’ poi Rolfini a sfiorare il 2-2 al termine di un’azione insistita in area con il pallone sul fondo di un niente.

E subito dopo ci prova Della Morte, ma la mira non é precisa. Alta qui di la conclusione da fuori di Sandon.

Assedio finale con pressione costante nell’area ospite: l’ultimo tentativo é di Laezza, a lato.

Il risultato non cambia più neppure nei due minuti di recupero e con la sconfitta il Vicenza saluta la Coppa Italia.