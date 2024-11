“50 Anni di Rugby a Vicenza” mercoledì 27 novembre a Palazzo Chiericati

RUGBY – Vicenza celebra mezzo secolo di storia del rugby locale con l’evento “50 Anni di Rugby a Vicenza”, che si terrà mercoledì 27 novembre nel salone nobile di Palazzo Chiericati. L’appuntamento, organizzato dal Rugby Vicenza con il patrocinio del Comune e della Provincia di Vicenza, avrà inizio alle ore 17.30.

Un momento di celebrazione per il rugby vicentino, ma non solo, una riflessione sullo sport come forza unificante e motore di sviluppo locale.

Apertura dedicata alla presentazione del libro “Missione Ovale 1974-2024 – 50 anni di Rugby Vicenza“, che racconta i momenti più significativi e le storie che hanno caratterizzato i primi cinquant’anni di rugby a Vicenza. Sarà inaugurata anche una mostra fotografica dal titolo “Dal bianco e nero ai Biancorossi”, una raccolta di immagini storiche che testimonia l’evoluzione e la crescita del rugby cittadino.

L’evento, condotto e moderato dal giornalista Marco Meletti, proseguirà quindi con una tavola rotonda sul tema “Sport, Imprese, Politica: Missione Complicità”, nella quale si esplorerà il ruolo dello sport vicentino come promotore di eccellenze nel territorio.

Tra i relatori figurano personalità di rilievo:

Leone Zilio, assessore allo sport del Comune di Vicenza, che porterà i saluti istituzionali;

Paolo Gurisatti, docente di politiche economiche per lo sviluppo locale all’Università Ca’ Foscari di Venezia;

Enzo Di Vera, psicologo dello sport e formatore;

Carlo Scatturin, amministratore delegato di Rangers Battistolli srl.