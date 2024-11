La striscia vincente della Civitus Vicenza si ferma contro la Fulgor Omegna

BASKET SERIE B NAZIONALE – La Civitus Vicenza cade contro la Paffoni Fulgor Omegna in una serata speciale con il palazzetto riempito da oltre mille spettatori per il ricordo al patron fondatore Paffoni della squadra di basket nel paese piemontese di soli 14 mila abitanti, ma con grande tradizione cestistica.

Lo scontro diretto finisce 81-65 con il parziale di 11-0 dei padroni di casa arrivato nel terzo periodo, dopo l’exploit dello spagnolo berico Ucles che aveva aperto le danze nella ripresa con 8 punti in fila, salendo presto a 20 punti segnati. In quel frangente l’arbitraggio non aiuta di certo i biancorossi e le proteste di Ghirelli portano all’espulsione del tecnico di Vicenza.

La Civitus era partita bene sul 2-7 con il canestro di Gasparin, poi però si sono messi in moto i due lunghi avversari Balanzoni e Stepanovic (31 punti in due con solo tre errori al tiro). Omegna scappa sul 31-20, Almansi due volte dalla lunga e Ucles sugli assist spettacolari di Gasparin accorciano, Ferraro risponde e ridà +6 dell’intervallo ai suoi.

Dopo i canestri di Ucles è Almansi dalla lunetta che impatta la gara sul 42-42. Poi la Civitus si blocca e arriva il parziale decisivo della Paffoni. Il rientrante Marangoni prova a dare un po’ di linfa, ma le triple di Omegna portano a +18 lo svantaggio, con i canestri di Misters che mettono la ciliegina sulla torta nel finale.

Paffoni Fulgor Basket Omegna – Civitus Pallacanestro Vicenza 81-65 (16-18, 20-12, 21-15, 24-20)

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Jacopo Balanzoni 18 (7/10, 0/0), Andris Misters 16 (1/1, 4/6), Arsenije Stepanovic 13 (4/4, 1/2), Matteo Corgnati 13 (1/4, 2/7), Massimiliano Ferraro 13 (1/1, 3/3), Matteo Maruca 6 (3/6, 0/3), Francesco Paolin 2 (0/0, 0/1), Diego Terenzi 0 (0/0, 0/0), Tommaso saverio Bellarosa 0 (0/0, 0/1), Gloris Tambwe 0 (0/0, 0/0), Martino Forte 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 17 / 21 – Rimbalzi: 34 5 + 29 (Arsenije Stepanovic , Massimiliano Ferraro 8) – Assist: 18 (Matteo Maruca 4)

Civitus Pallacanestro Vicenza: Federico Ucles belmonte 23 (8/14, 1/3), Gian paolo Almansi 12 (2/3, 2/8), Mattia Da campo 9 (3/5, 1/7), Giovanni Gasparin 9 (1/3, 1/6), Tommaso Marangoni 6 (2/2, 0/3), Curtis Nwohuocha 2 (1/3, 0/0), Valerio Cucchiaro 2 (0/2, 0/1), Nicholas Carr 2 (1/1, 0/1), Lorenzo Vanin 0 (0/1, 0/0), Tommaso Presutto 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 14 / 18 – Rimbalzi: 27 9 + 18 (Federico Ucles belmonte 10) – Assist: 13 (Giovanni Gasparin 4)