Sabato la Civitus Vicenza cerca il sorpasso contro la Fulgor Omegna

BASKET SERIE B NAZIONALE – La Civitus Vicenza tornerà in campo nell’anticipo del sabato sera della 13^ giornata di Serie B Nazionale Old Wild West alle ore 21 sul parquet della Paffoni Fulgor Omegna, al palasport di Gravellona Toce, vicino al Lago d’Orte in Piemonte, dove i padroni di casa hanno perso solo una partita quest’anno, contro Piacenza.

La squadra di coach Ghirelli è salita al quinto posto, raggiungendo il gruppo che comprende anche i prossimi rivali piemontesi sconfitti 74-72 sul campo di Lumezzane. Sarà perciò il primo scontro diretto di questa stagione per i biancorossi, reduci da cinque successi consecutivi.

Dall’altra parte Vicenza ritroverà l’ex Terenzi che aveva lasciato la squadra a stagione inoltrata per andare a Livorno, prima di un serio infortunio al ginocchio che l’ha estromesso per il resto della stagione. Tornato in campo poche settimane fa ha giocato finora solo tre gare.

Bisognerà fermare l’attacco del confermato tecnico Eliantonio per firmare il blitz esterno: la difesa berica é la terza miglior difesa del campionato con 72,1 punti di media subiti, subito alle spalle delle due leader del girone Legnano e Treviglio.

Tutti arruolati i giocatori per coach Ghirelli, anche Marangoni dopo il nuovo infortunio occorsogli durante la gara ad Imola (scheggiatura dell’ultima falange del dito mignolo).

Gli avversari. Quattro giocatori in doppia cifra di media per una delle squadre più attrezzate della B: dal centro Balanzoni, capitano della squadra e unico rimasto dalla scorsa stagione, al top scorer lettone Misters. Una squadra impreziosita anche dagli arrivi di Stepanovic da Crema e Paolin da Ravenna.