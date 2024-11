Il LR Vicenza capitalizza l’uno-due iniziale e batte la Clodiense

Union Clodiense – LR Vicenza 1-2 Union Clodiense – Brzan; Lattanzio, Munaretto, Salvi, Sinn; Serena, Nelli (dal 76′ Maniero), Manfredonia (dal 57′ Vitale); Orfei (dal 57′ Scapin), Sinani (dal 76′ Verde), Biondi (dal 84′ Morello). A disposizione: Gasparini, Pozzi, Morello, Gasperi, Nessi, Barsi, Vukusic, Niang. Allenatore: Antonio Andreucci LR Vicenza – Confente; Cuomo, Leverbe, Sandon; De Col, Carraro, Greco (dal 86′ Della Latta), Costa; Della Morte (dal 68′ Rossi); Rolfini (dal 68′ Rauti), Zamparo. A disposizione: Massolo, Gallo, Fantoni, Vescovi, Talarico, Cester, Mogentale, Capone. Allenatore: Stefano Vecchi Marcatori: 3′ Carraro (LRV), 9′ Della Morte (LRV), 65′ Biondi (UC) Arbitro: Gioele Iacobellis di Pisa, assistenti Marco Sicurello di Seregno e Matteo Taverna di Bergamo; quarto ufficiale sarà Mattia Nigro di Prato Ammoniti: Biondi (UC), Salvi (UC), Serena (UC), Rossi (LRV) Espulso: Zamparo al 90’+3′ per doppia ammonizione Spettatori 799 di cui 552 tifosi biancorossi nel settore ospiti, per un incasso di 10.252 euro Note: serata fredda, terreno in pessime condizioni

CALCIO SERIE C NOW – Anticipo per il LR Vicenza impegnato in trasferta contro l’Union Clodiense Chioggia Sottomarina.