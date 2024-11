Torna la Champions League Pulcini

Sport Vicentino, in collaborazione con la FIGC – settore giovanile e scolastico, organizza la “Champions League Pulcini” una delle manifestazioni calcistiche giovanili più prestigiose e amate nel territorio vicentino. La manifestazione, ideata dal fondatore di Sport Vicentino Gianmauro Anni vede in campo il LR Vicenza in collaborazione con la FIGC (settore giovanile e scolastico), ed è pensato per giovani calciatori della categoria Pulcini (bambini nati nel 2014 e 2015).

Questa edizione si svolgerà il 21 e 22 dicembre 2024 con le finali previste per il 26 dicembre. L’evento si terrà al Palazzetto dello Sport di Vicenza, durante il periodo natalizio, offrendo a famiglie e appassionati un’occasione unica di aggregazione all’insegna dello sport e del fair play.

Il Torneo ha subito una interruzione per qualche edizione nel periodo della Pandemia e negli anni immediatamente successivi e con l’edizione di quest’anno c’è la volontà di riprendere una piacevole tradizione sportiva che ha sempre entusiasmato i partecipanti e le famiglie dei ragazzi coinvolti nell’iniziativa.

Per le iscrizioni questo link

Vi aspettiamo numerosi