Tennis Comunali Vicenza cala il poker all’Albinea e centra i playoff promozione

TENNIS – Cinque squadre racchiuse in soltanto tre punti! Che il girone fosse equilibrato lo si sapeva, ma si è confermato tale fino all’ultima giornata.

L’arrivo al fotofinish ha visto Tennis Comunali Vicenza chiudere al terzo posto sorpassando Outline Lecce e Piazzano Ebano, dietro a Junior Perugia e Macerata: un podio che vale la qualificazione ai playoff promozione con il nome della prima avversaria che uscirà dal sorteggio di martedì mattina.

Era obbligatorio andare a vincere sui campi del CT Albinea e la formazione capitanata da Enrico Zen ha mostrato subito le sue ambizioni: 3-1 il risultato al termine dei singolari grazie alle vittorie facili di Aljaz Bedene, Giovanni Peruffo e Gabriele Bosio a fronte della sconfitta al terzo set di Tommaso Dal Santo.

Ed é la coppia B-B Bedene-Bosio a firmare il punto decisivo regolando Bocci/Iemmi per 6-4 6-0 mentre dall’altra parte Dal Santo/Peruffo cedevano a Carli/Motti.

“Centrare ancora la qualificazione ai playoff promozione in un autentico girone di ferro come il nostro credo che sia stato un grande risultato – dichiara Enrico Zen, presidente del circolo cittadino – Adesso aspettiamo il nome degli avversari dall’urna del sorteggio, ma quello che posso dire è che ci proveremo fino all’ultimo a centrare la promozione, che abbiamo sfiorato lo scorso anno perdendo soltanto in finale. Intanto vorrei ringraziare tutti i ragazzi per l’impegno profuso e per quanto hanno fatto vedere, come gioco e, soprattutto, spirito di squadra. La salvezza era come sempre il nostro primo obiettivo: ora, però, proviamo a sognare in grande”.

CT Albinea – Tennis Comunali 2-4

Singolari: Bosio (2.2) b. Iemmi (2.4) 6-3 6-2; Bedene (2.2) b. Bocci (2.4) 6-2 6-2; Peruffo (2.3) b. Carli (2.5) 6-4 6-2; Iotti (2.5) b. Dal Santo (2.3) 7-6(4) 4-6 6-2

Doppi: Carli/Motti b. Dal Santo/Peruffo (TC) 6-2 6.4; Bedene/Bosio b. Bocci/Iemmi 6-4 6-0