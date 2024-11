Alberto Battistolli e Simone Scattolin nuovi campioni italiani rally terra

Epilogo diverso invece per Tommaso Ciuffi e Pietro Cigni , equipaggio di vertice del CIRT fino a pochi chilometri dell’arrivo che però, mentre era a caccia di Battistolli nella PS4, è uscito di strada vanificando le possibilità di strappare il titolo. Il pilota fiorentino, in testa prima dell’ultimo round, si era girato nella PS1 del Marche, tornando però subito ad attaccare per riprendere il rivale: chi tra i due sarebbe finito davanti infatti sarebbe diventato campione. Ad un chilometro dallo start della “Castelletta” però Ciuffi è uscito di strada, abbandonando così la lotta per il Terra e lasciando a Battistolli oltre 30” di margine per gestire il vantaggio ed arrivare a Cingoli da Campione Italiano, fra l’abbraccio del tanto pubblico giunto in occasione di questa finale e di papà Luigi Battistolli “Lucky” .

“È stato un anno complicato, difficile, ma alla fine abbiamo vinto grazie ad una grande squadra, grazie a Simone, grazie ad MRF, il coronamento di una stagione pazza e fantastica – commenta Battistolli all’arrivo – Alla fine la scommessa di inizio anno ha pagato ci abbiamo messo tanto cuore e siamo stati ripagati”.

“È una giornata davvero speciale – commenta Luigi Battistolli Lucky, il plurititolato pilota nonchè papà di Alberto e presidente di ACI Vicenza – Siamo davvero entusiasti di celebrare questo nuovo traguardo: Alberto Battistolli, l’alfiere del motorsport vicentino, ha vinto l’ambito titolo del Campionato Italiano Rally Moderni (CIRT). Con due successi nelle ultime gare ha dimostrato una determinazione ed un talento straordinari.

Come padre non posso che provare una gioia immensa per lui e per Simone Scattolin: entrambi hanno lavorato instancabilmente e meritano questo successo, frutto di sacrificio e di passione.

Vorrei anche esprimere un grande plauso a Giandomenico Basso, il loro tutor: un campione il cui palmarès parla da solo e che ha sicuramente dato un contributo fondamentale.

Un sentito grazie va anche alla squadra, la Delta Rally, per l’impeccabile preparazione e dedizione, così come alle gomme MRF Tyres, che si sono dimostrate altamente performanti.

Questo risultato è il frutto del lavoro di squadra e della sinergia tra tutti i protagonisti a cui vanno i complimenti per questo straordinario trionfo! Insieme, continuiamo a sognare in grande!”.

La lotta per il podio si è sciolta infine solo sugli ultimi chilometri dell’ultima prova, quando il finlandese Jaakko Lavio ha siglato il 2° scratch della giornata, balzando di sorpresa davanti ad Umberto Scandola e rimontando 12.8” tutti d’un colpo. Il veloce pilota finnico navigato per la prima volta da Kristian Temonen su Skoda Fabia ha saputo fare la differenza proprio in quell’ultima speciale di ogni giro, la PS “Gagliole”, attaccando il pilota veronese e centrando il primo 2° posto nella sua carriera in Italia.

Prestazione di livello per il finlandese, che migliora il 3° posto ottenuto in Sardegna e rilancia la sfida al 2025. Gradino più basso del podio così, nonostante i 4 scratch, per Scandola in coppia con Paolo Cargnelutti, che chiude così terzo anche nel Campionato Terra. Il vincitore dell’Adriatico su strade bianche che ben conosce ha tenuto sempre un ritmo importante, ma nella PS3, e solo in quella prova, ha perso oltre 20” abbandonando così la sfida per la vittoria. All’arrivo il suo distacco da Lavio è stato di 4.3”.