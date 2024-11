Al Menti la sfida tra LR Vicenza e Pro Vercelli decisa con un gol per tempo

LR Vicenza – Pro Vercelli 2-0

LR Vicenza – Confente; Laezza, Leverbe, Sandon; Zonta (dal 82′ Talarico), Carraro (dal 82′ Rossi), Della Latta (dal 88′ Cester), Costa; Della Morte (dal 64′ Greco), Capone (dal 64′ Rolfini); Zamparo. A disposizione: Massolo, Gallo, Cuomo, De Col, Mogentale, Fantoni. All. Vecchi.

Pro Vercelli – Rizzo; Sbraga, Marchetti, De Marino; Iezzi (dal 90′ Gheza), Iotti, Louati, Pino; Coppola (dal 76′ Sow), Schenetti (dal 69′ Contaldo); Bunino. A disposizione: Passador, Lancellotti, Biagetti, Emmanuello, Cugnata, Ronchi, Vigiani, Rutigliano, Casazza, Condello, Serpe. All. Cannavaro.

Marcatori: 13′ Della Morte, 77′ Zonta

Arbitro: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato; assistenti: Andrea Maria Masciale di Molfetta, Davide Rignanese di Rimini. Quarto Ufficiale: Filippo Colaninno di Nola.

Ammoniti: Schenetti (PV), Carraro (LRV)

Spettatori: 9.343 di cui 7219 abbonati e 11 ospiti, incasso pari a 77.564 euro, incluso rateo abbonamenti

Note: giornata fredda ma soleggiata, terreno in ottime condizioni

CALCIO SERIE C NOW – Allo stadio Menti va in scena la quindicesima giornata del campionato di serie C Now che mette di fronte L.R. Vicenza e Pro Vercelli 1892.

Si inizia con un minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime della strada.

Al 13’ il vantaggio grazie al destro di Matteo Della Morte, schierato all’ultimo nell’undici titolare per l’infortunio durante il riscaldamento di Claudio Morra.

Ci riprovano subito dopo i biancorossi questa volta con Zonta la cui conclusione viene deviata sul fondo da Della Latta. La partita prosegue senza altri acuti fino alla replica ospite al 36’ con un tiro a giro di Louati che sorvola la traversa.

Sul fronte opposto ci prova dalla distanza Della Morte, ma la mira non é precisa.

E sull’1-0 si chiude il primo tempo.

Inizia la ripresa, però la gara prosegue senza riuscire ad accendersi.

Prova a cambiare qualcosa Vecchi inserendo Greco e Rolfini per Della Morte e Capone. E proprio da un’iniziativa di Greco arriva al 77’ il raddoppio con un rasoterra nell’angolino di Loris Zonta, al suo primo centro in campionato. 2-0

Dentro anche Talarico e Rossi per Zonta e Carraro. Buona opportunità per Rolfini, che va via sulla sinistra, ma poi calcia malamente per la presa di Rizzo.

Nel finale spazio per Cester al posto di Della Latta.

Dopo quattro minuti di recupero ed una doppia occasione per Costa e Zamparo arriva il triplice fischio finale ed il LR Vicenza trova 3 punti pesanti che gli permettono di accorciare sul Padova che giocherà la sfida con l’Atalanta U23 il 4 dicembre.