La Rangers Rugby Vicenza ingaggia la seconda linea australiana Thomas Nowland

RUGBY SERIE A ELITE – Nuovo acquisto per la Rangers Rugby Vicenza, che ufficializza l’arrivo in biancorosso di Thomas Nowlan, seconda linea proveniente dal Randwick DRFUC.

Australiano, classe ’97, Nowlan è una seconda linea di 2 metri per 120 kg. Nel 2017 con il Randwick, l’esordio tra i professionisti. Con i Galloping Greens Tom collezionerà oltre 60 presenze nel New South Wales Shute Shield, intervallate nel 2021 e 2022 dalla prestigiosa convocazione con la franchigia dei Melbourne Rebels, ottenendo cinque caps nel Super Rugby. Nel 2023 il rientro nel Randwick, ed ora l’arrivo a Vicenza. Nowlan si è già aggregato alla prima squadra biancorossa, in attesa di completare le pratiche burocratiche per poter scendere in campo nei prossimi appuntamenti della Serie A Elite.