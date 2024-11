La Civitus Vicenza ingrana la quarta e ferma la corsa dell’Andrea Costa Imola

BASKET SERIE B NAZIONALE – La Civitus Vicenza sbanca d’autorità per 62-73 il campo della UP Andrea Costa Imola e mette sul tavolo un poker di vittorie che la rilancia sempre più in alto in classifica. Si ferma invece la striscia di quattro successi proprio dei lanciatissimi imolesi, fermati dalla attenta difesa berica, con la palla che poi gira una meraviglia in attacco.

Per provare a continuare la striscia positiva si torna già in campo tra due giorni, domenica 17 novembre alle ore 18, quando a Dueville arriverà la Moncada Energy Agrigento che ha ha rifilato trenta punti (78-108) a Saronno chiudendo una serie di 5 sconfitte consecutive. La storica Fortitudo sarà in città già da venerdì e si allenerà al palasport di Vicenza in serata, in arrivo direttamente dalla Lombardia, per un match che si preannuncia di alto profilo.

La gara. Parte bene 2-7 la Civitus, poi Chiappelli pareggia sul 10 pari dopo 5 minuti e Filippini dall’arco firma il sorpasso. Almansi sulla sirena del primo quarto firma la tripla dall’angolo del +2 ospite. Ritmi alti e un botta e risposta che continua fino all’intervallo lungo, con pregevoli giocate da una parte e dall’altra: Imola chiude avanti 35-34 grazie alle conclusioni di Klanjscek già a quota 11.

Nella ripresa i ritmi si abbassano, i berici mettono la testa avanti fino sul +9 con l’energia di Nwohuocha che sale a 14 punti. Gli animi in campo si scaldano, il metro arbitrale non aiuta, la difesa ospite rimane concentrata e tiene a 14 punti segnati in 10 minuti dagli avversari.

Almansi apre le danze all’ultima virata ed è subito +14 massimo vantaggio. Due conclusioni dall’arco dei padroni di casa accorciano immediatamente le distanze, ma si scatena il trio Da Campo, Gasparin e Cucchiaro che toglie le castagne dal fuoco e sigilla il secondo successo consecutivo in trasferta.

UP Andrea Costa Imola – Civitus Pallacanestro Vicenza 62-73

UP Andrea Costa Imola: Maks Klanjscek 19 (2/7, 3/6), Giacomo Filippini 11 (4/8, 1/2), Marco Restelli 11 (1/3, 2/6), Gioacchino Chiappelli 9 (2/5, 1/2), Luca Toniato 5 (1/3, 1/1), Giacomo Sanguinetti 3 (0/0, 1/5), Luca Fazzi 2 (1/2, 0/3), Lucio Martini 2 (1/2, 0/0), Gianluca Fea 0 (0/0, 0/1), Mattia Pavani 0 (0/1, 0/0), Morgan Benintendi 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 11 / 16 – Rimbalzi: 24 2 + 22 (Gioacchino Chiappelli 7) – Assist: 14 (Giacomo Sanguinetti 6)

Civitus Pallacanestro Vicenza: Curtis Nwohuocha 14 (7/10, 0/0), Gian paolo Almansi 14 (2/5, 3/9), Federico Ucles belmonte 14 (4/12, 1/2), Mattia Da campo 11 (1/2, 2/4), Giovanni Gasparin 10 (3/4, 1/4), Valerio Cucchiaro 4 (2/3, 0/3), Nicholas Carr 2 (1/2, 0/2), Lorenzo Vanin 2 (0/0, 0/0), Tommaso Marangoni 2 (0/1, 0/0), Tommaso Presutto 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 12 / 17 – Rimbalzi: 42 10 + 32 (Federico Ucles belmonte 13) – Assist: 16 (Giovanni Gasparin 4)