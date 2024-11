La Civitus Vicenza giovedì sera ad Imola cercando il poker vincente

BASKET SERIE B NAZIONALE – La Civitus Vicenza ha battuto domenica per 83-71 la mai doma Robur Saronno conquistando la terza vittoria consecutiva. Una gara vissuta in sostanziale equilibrio per tutto il primo quarto, con gli ospiti che però hanno chiuso avanti 20-24 e poi si portano sul + 9. I due leader berici Ucles e Gasparin si caricano la squadra sulle spalle e all’intervallo è parità: 41-41.

Nella ripresa i biancorossi cambiano velocità e con le triple di Almansi (top scorer a 20) e Gasparin scavano il divario che segna + 11 (52 a 41). La squadra di Ghirelli però si rilassa in difesa e Saronno ne approfitta per riaprire la gara, ma nell’ultimo quarto la Civitus controlla il match fino al canestro di Gasparin ad un minuto e mezzo dalla fine che chiude la contesa.

Vicenza è salita così in classifica con un ruolino di marcia di 5 vinte e 5 perse raggiungendo i rivali veneti di Mestre, sempre più in crisi.

In questo inizio di campionato senza respiro, giovedì 14 novembre alle ore 20.30 la Civitus sarà di scena sul campo della UP Andrea Costa Imola, terza in graduatoria. I berici in questa stagione hanno già battuto una delle due squadre di Imola della Serie B, la Virtus, in casa a Dueville, mentre per l’AC l’unica squadra a fermarla al palaRuggi è stata proprio Mestre ad inizio ottobre (94-97).

Nel nuovo corso societario, la guida tecnica è affidata ad Angori per i biancorossi di Imola, trascinati dallo sloveno Klanjscek che sta viaggiando a 20 punti di media, affiancato da Filippini e Toniato che segnano sopra la doppia cifra. Una squadra esperta che ha confermato Fazzi e si è rinforzata anche con gli arrivi di Sanguinetti e Chiappelli.

“Con questo calendario intenso non puoi rilassarti un attimo – ha dichiarato coach Ghirelli – Ci sono partite ogni tre giorni, un impegno a livello fisico, ma soprattutto mentale. Saronno poteva avere almeno quattro punti in più, noi la classifica non la guardiamo ora, giovedì a Imola giocheremo su un campo difficilissimo contro una squadra che segna tanti punti, però ultimamente è un po’ in calo, come è normale che sia, perchè stava andando a un ritmo forsennato”.