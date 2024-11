Il LR Vicenza “corsaro” a Caldiero con un gol per tempo

Caldiero – LR Vicenza 0-2

Caldiero – Giacomel; Baldani, Mazzolo, Molnar (dal 63′ Pelamatti), Gobetti; Filiciotto (dal 63′ Zerbato), Gattoni, Mondini (dal 80′ Cisse); Marras, Cazzadori (dal 74′ Florio), Fasan (dal 80′ Quaggio). A disposizione: Kuki, Aldegheri. Personi, Amoh, Furini, Gecchele, Lanzi. Allenatore: Cristian Soave

L.R. Vicenza – Confente; Laezza, Leverbe, Sandon; Talarico (dal 81′ Fantoni), Carraro, Della Latta, Zonta; Della Morte (dal 62′ Capone), Rauti (dal 75′ Zamparo); Morra (dal 81′ Rolfini). A disposizione: Massolo, Gallo, Vescovi, Zorzi, Rossi, Cester, Mogentale. Allenatore: Stefano Vecchi

Marcatori: 38′ Rauti, 71′ Della Latta

Arbitro: Stefano Milone di Taurianova, assistenti Emanuele Renzullo di Torre del Greco e Manuel Cavalli di Bergamo. Quarto ufficiale Andrea Scarano di Seregno.

Ammoniti: Mazzolo (C), Leverbe (LRV), Confente (LRV)

Note: giornata soleggiata, terreno in pessime condizioni. Al 66′ espulso Aldegheri (C) per proteste