A Lumezzane arriva la prima vittoria in trasferta della Civitus Vicenza

BASKET SERIE B NAZIONALE – La Civitus Vicenza conquista la prima vittoria in trasferta nel terzo turno infrasettimanale di questo inizio di stagione, sempre giocati fuori casa. A cedere per 69-76 è la Luxarm Lumezzane seconda in classifica, che sconta le assenze per squalifica dopo la maratona con la Rucker. Oltre a quasi a mille euro totali di multa per offese, anche ispirate a discriminazione territoriale, da parte del pubblico di casa, sono arrivate per le veementi proteste contro gli arbitri a fine gara le squalifiche di giocatori di peso come Cecchi per tre gare e Vitols per due mentre Di Meco solo per una e regolarmente in campo dopo aver pagato un’ammenda. Non è bastato però ai bresciani che rimangono in lotta fino all’ultimo respiro, ma devono soccombere per gran parte del match ai berici.

La gara. Gasparin lancia gli uomini in maglia rossa con 5 punti in fila: è 4-10, poi il cecchino pesarese Amici tiene a contatto i suoi, però anche Ucles è in serata. La gara è subito viva con i padroni di casa che chiudono avanti di un punto la prima frazione. Si fa notare anche l’ex di turno Brescianini, con più spazio sul parquet, ma Cucchiaro risponde. Quindi due triple di Gasparin riportano avanti gli ospiti (32-36) e sul finire della prima metà di gara Cucchiaro ancora dai 6,75 firma il +9 berico. Gas ha ancora la mano calda in avvio di ripresa e segna il +10. Lumezzane raggiunge presto il bonus falli, coach Nuzzi chiama la difesa a zona e con Amici si riavvicina. Il time out di Ghirelli rimette ordine e allo scadere del terzo periodo Almansi indovina il 51-58. Da Campo a 5 minuti dalla sirena segna in entrata e dall’arco il +10. Ad un minuto dalla fine Di Meco riapre la contesa e con i tiri liberi la Luxarm torna a -2. Ci pensa Cucchiaro con 5 punti in fila a 30 secondi dal termine a spegnere gli entusiasmi del pubblico di casa e consegnare il primo successo in trasferta alla Civitus.

LuxArm Lumezzane – Civitus Pallacanestro Vicenza 69-76 (22-21, 12-22, 17-15, 18-18)

LuxArm Lumezzane: Tommaso Minoli 15 (4/6, 2/6), Alessandro Amici 14 (2/5, 3/5), Manuel Di meco 13 (4/7, 1/4), Giacomo Baldini 11 (4/11, 1/3), Lamine Tandia 10 (4/10, 0/0), Giovanni Brescianini 6 (1/1, 1/1), Francesco Deminicis 0 (0/0, 0/2), Filippo Becchetti 0 (0/0, 0/0), Nicola Arrighini 0 (0/0, 0/0), NicolÒ Salvinelli 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Varaschin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 11 – Rimbalzi: 32 2 + 30 (Tommaso Minoli 8) – Assist: 10 (Alessandro Amici 4)

Civitus Pallacanestro Vicenza: Giovanni Gasparin 19 (2/8, 5/6), Mattia Da campo 16 (3/8, 3/8), Valerio Cucchiaro 14 (0/2, 4/6), Federico Ucles belmonte 9 (3/7, 0/1), Gian paolo Almansi 8 (1/4, 2/7), Curtis Nwohuocha 6 (3/8, 0/0), Nicholas Carr 2 (1/2, 0/1), Lorenzo Vanin 2 (1/1, 0/0), Tommaso Presutto 0 (0/0, 0/0), Tommaso Marangoni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 9 – Rimbalzi: 38 6 + 32 (Federico Ucles belmonte 10) – Assist: 11 (Giovanni Gasparin 4)