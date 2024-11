Al Menti il posticipo tra LR Vicenza e Lecco deciso dal gol di Carraro

LR Vicenza – Lecco 1-0

LR Vicenza – Confente; Laezza (dal 77′ Greco), Leverbe, Sandon; Zonta, Carraro, Della Latta, Costa; Della Morte (dal 87′ Talarico), Rauti (dal 87′ Rolfini); Zamparo (dal 72′ Morra). A disposizione: Massolo, Gallo, Rossi, Capone, Cester, Mogentale, Vescovi, Fantoni. All. Vecchi

Lecco – Furlan; Lepore, Celjak, Battistini, Kritta (dal 87′ Padilla); Frigerio, Galli (dal 70′ Ilari), Ionita; Galeandro, Sipos (dal 70′ Zuberek), Tordini (dal 70′ Beghetto). A disposizione: Dalmasso, Billong, Dore, Di Gesù, Rocco, Stanga, Zuberek, Ilari, Ceola, Louakima, Beghetto, Mendoza. All. Volpe.

Marcatore: 83′ Carraro

Arbitro: Maksym Frasynyak di Gallarate; assistenti: Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore e Matteo Cardona di Catania. Quarto Ufficiale: Vittorio Emanuele Teghille di Collegno.

Ammoniti: Zamparo (LRV), Ionita (L), Sandon (LRV), Della Morte (LRV), Laezza (LRV), Costa (LRV), Furlan (L)

CALCIO SERIE C NOW – Allo stadio Romeo Menti va in scena il posticipo tra L.R. Vicenza e Lecco.

I biancorossi sono obbligati a vincere per non aumentare il distacco dalla capolista Padova.

Qualche novità nell’undici titolare con Laezza in una difesa con Sandon e Leverbe davanti a Confente; centrocampo con Zonta, Carraro e Della Latta, i “soliti” Costa e Della Morte esterni ed in avanti la coppia Rauti-Zamparo.

Al 14’ prima palla-gol per i padroni di casa con un diagonale di Rauti dal limite dell’area che si spegne a fil di palo. La replica ospite, dieci minuti più tardi, con un’azione confusa in area berica e conclusione finale di Galli sul fondo. Al 32’ bella occasione per Rauti che a tu per tu con il portiere avversario si vede respinto il tiro dall’uscita di Furlan.

Al 44’ azione personale di Costa e conclusione di prima intenzione in area, ma la mira non é precisa.

Dopo un minuto di recupero il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Inizia la ripresa e, nel giro di un minuto, tra 52’ e 53’, doppia occasione per il Vicenza con i colpi di testa di Della Latta, a cui risponde alla grande il portiere, e di Sandon alto sopra la traversa.

Della Morte sembra essersi svegliato dal torpore del primo tempo ed inizia a spingere con una certa continuità sulla destra.

Al 66’ calcio di rigore per una vistosa trattenuta in area di Della Latta. Sul dischetto va Zamparo che però calcia alto sopra la traversa.

Prova a cambiare qualcosa Vecchi mettendo dentro Morra e Greco per Zamparo e Laezza.

All’83’ il vantaggio dei padroni di casa con un rasoterra di Carraro che s’infila nell’angolino. 1-0 ed esplode il Menti.

Spazio anche per Talarico e Rolfini per Della Morte e Rauti.

Cinque i minuti di recupero dopo di che arriva il triplice fischio dell’arbitro Frasynyak (molti… fischi anche per lui).

Buoni i tre punti, meno il resto in una serata con più ombre che luci d tanti protagonisti sotto tono.

Sabato pomeriggio trasferta per l’inedito derby con il Caldiero!