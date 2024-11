La Civitus Vicenza batte l’Orlandina e mercoledì sarà in campo a Lumezzane

BASKET SERIE B NAZIONALE – Torna alla vittoria la Civitus Vicenza che mette la freccia nell’ultimo quarto e batte per 71-63 la lanciatissima Capo d’Orlando. Ancora una volta protagonista la difesa berica che concede solo 22 punti nel secondo tempo agli ospiti, con il 42enne Jasaitis uscito presto dalla gara per un problema muscolare e non più rientrato sul parquet. Mercoledì 6 novembre alle ore 20.30 nuovo infrasettimanale sull’impervio campo di Lumezzane terza in classifica, ma reduce da una “maratona” domenicale con sconfitta sul proprio campo contro la Rucker San Vendemiano dopo due tempi supplementari (94-96).

La gara. Ucles dalla media apre le danze, la partenza è subito forte dei biancorossi mentre gli ospiti sbagliano molto al tiro finché Barattini li sblocca da fuori. Ucles risponde (10 punti in 10 minuti) e Nwohuocha di potenza tengono avanti la Civitus, anche se Cecchinato appena entrato indovina di tabella sulla sirena il meno 2. L’Orlandina inizia con un 0-8 di parziale in due minuti la seconda frazione e c’è il time-out immediato di Ghirelli. Almansi ricuce il divario, ma Cecchinato, Antonietti e Fresno dall’arco portano a +10 gli ospiti. Ucles e Nwohuocha da sotto i tabelloni tengono in partita i berici, all’intervallo chiuso sul 36-41.

Nella ripresa Ucles sale subito a 20 punti a referto con due canestri in fila e riporta avanti Vicenza: inizia una aspra battaglia punto a punto e a basso punteggio. Almansi in contropiede schiaccia il +6, poi Cucchiaro commette il quarto fallo e Galipò impatta sul 51 pari. Si scaldano gli animi in campo, in successione due falli tecnici per proteste a Gatti e coach Bolignano consentono a Vicenza diversi giri in lunetta per chiudere avanti di 5 lunghezze il terzo periodo.

L’ultimo quarto regala spettacolo: l’asse Cucchiaro-Ucles confeziona il 66-55 a 5 dal termine facendo esplodere il pubblico di Dueville, poi è Gasparin allo scadere dei 24 secondi ad insaccare il +14 che consente di portare a casa il terzo successo stagionale.

Così coach Ghirelli a fine partita: “Vittoria contro una squadra che era in ritmo, molto ben allenata: siamo riusciti a tenerla a 63 punti con un’altra buona prestazione difensiva. In attacco andiamo ancora a sprazzi e dobbiamo diventare più cinici, abbiamo bisogno di tutti, dobbiamo essere più bravi a gestire meglio la gara. Ora giocheremo a Lumezzane e dobbiamo recuperare per andare su un campo che è difficile, contro una squadra molto forte e con un giocatore che sta dominando il campionato come Amici”.

Aggiunge il tecnico Bolignano: “Faccio i complimenti a Vicenza, non abbiamo fatto una buona prestazione, siamo stati troppo nervosi, abbiamo fatto fatica a stare dentro la partita con la testa, ora dobbiamo ripartire”.

Civitus Pallacanestro Vicenza – Infodrive Capo d’Orlando 71-63 (18-16, 18-25, 22-12, 13-10)

Civitus Pallacanestro Vicenza: Federico Ucles belmonte 22 (7/10, 2/4), Gian paolo Almansi 17 (4/5, 2/4), Giovanni Gasparin 12 (3/4, 1/1), Curtis Nwohuocha 9 (4/9, 0/1), Mattia Da campo 5 (0/3, 1/1), Valerio Cucchiaro 4 (0/2, 1/4), Tommaso Presutto 2 (1/1, 0/0), Nicholas Carr 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Vanin 0 (0/0, 0/0), Edoardo Zovico 0 (0/0, 0/0), Tommaso Marangoni 0 (0/0, 0/0), Pietro Cecchin 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 12 / 17 – Rimbalzi: 36 10 + 26 (Curtis Nwohuocha 10) – Assist: 5 (Giovanni Gasparin 4)

Infodrive Capo d’Orlando: Marco Barattini 16 (1/5, 3/6), Lucas Fresno 12 (3/5, 1/4), Patrick Gatti 9 (3/5, 1/5), Giacomo Cecchinato 6 (0/1, 2/5), Luca Antonietti 5 (1/3, 1/1), Leonardo Marini 5 (2/3, 0/1), Giacomo Furin 4 (2/3, 0/0), Simas Jasaitis 3 (0/1, 1/2), Vittorio Moltrasio 2 (1/1, 0/2), Giorgio Galipò 1 (0/0, 0/0), Niccolo Malaventura 0 (0/0, 0/0), Giovanni Pagano 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 10 / 13 – Rimbalzi: 19 5 + 14 (Marco Barattini 4) – Assist: 7 (Patrick Gatti 4)