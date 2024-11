Gli Asiago Vipers alzano la Supercoppa nell’ennesima rivincita contro Milano

HOCKEY INLINE – I primi trofei della stagione sono stati assegnati e, come lo scorso anno si è trattato di due partite stupende e ricche di emozioni.

Rivincita dello scorsa edizione, con esito però inverso, è stata la vittoria schiacciante degli Asiago Vipers su HC Milano. Lo scorso anno erano stati i lombardi a spuntarla di misura aggiudicandosi il primo trofeo stagionale maschile, stavolta l’ago della bilancia si è spostato decisamente verso Asiago, con una partita ineccepibile nella quale i Vipers hanno saputo colpire sempre nei momenti che contavano, sfruttando ottimamente le diverse superiorità numeriche cui il gioco serrato a tre linee ha spesso costretto Milano.

Non è bastata una prestazione super di Ferrari, autore di un tripletta ad arginare i ragazzi di coach Rigoni, veramente in serata di grazia e con il dente avvelenato. Partita dai ritmi altissimi e con tante occasioni da entrambe le parti in cui i due portieri si sono assicurati il ruolo di protagonisti, ma Stevan è stato monumentale, capitalizzando i vantaggi raggiunti con cinismo dai compagni. Bravo sicuramente coach Rigoni a saper dosare perfettamente i giovani talentuosi a giocatori di esperienza in un mix quasi senza sbavature. E infatti i gol arrivano tanto da Berthod (che sblocca il risultato) e Dal Sasso (doppietta per lui), quanto da Lazzari e Rossetto. L’inizio del campionato aveva dato la netta impressione che al momento, tolto l’inizio arrembante di Vicenza, Asiago fosse almeno un mezzo scalino sopra i lombardi e stasera la differenza si è trasformata in evidente superiorità di gioco.

Come sempre Milano ha comunque un grandissimo merito: garantire comunque lo spettacolo non mollando mai. Ma non è bastato e Asiago festeggia una Supercoppa che nasce da lontano, ossia dall’ottimo lavoro portato avanti in tutti questi anni.