La Velcofin Vicenza subisce il brutto “scherzetto” del Civitanova

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Nel match interno contro Civitanova la Velcofin Interlocks Vicenza incappa in una brutta sconfitta e si lascia sorprendere dal fanalino di coda, che torna a casa vincitore per 47-55.

Poco da salvare nella partita di Vicenza, che non riesce a mandare nessuna giocatrice in doppia cifra e che si lascia scappare nel primo quarto la squadra ospite senza più essere capace di riprenderla.Per la verità, l’avvio di partita è equilibrato e anzi, la squadra biancorossa tiene il pallino del gioco fino al 10-6 realizzato dacon una tripla. È in quel momento che si spegne, già quasi definitivamente, la luce: Civitanova, trascinata da, ribalta la sfida con un parziale di 10-0 con cui si mette avanti.risponde da tre punti, prima che Civitanova metta a referto gli ultimi punti e chiuda avanti il quarto 13-19.

Ci si aspetterebbe, a questo punto, la reazione della Velcofin, ma anzi la squadra biancorossa va totalmente in panne, soprattutto in attacco: le idee sembrano mancare e il gioco è poco fluido sicché Civitanova ne approfitta e va in fretta a +10 con una tripla di Pelliccetti. Il vantaggio si estende anche fino a +16 quando Perini segna dalla lunga distanza (18-34). Nel finale Mattera (probabilmente la migliore in campo delle beriche) rintuzza un po’ il distacco, ma Vicenza è comunque sotto di 11 alla pausa lunga (23-34).

La musica non cambia nel terzo quarto: pur cercando anche con il cuore di rimontare, la Velcofin sembra senza idee e non riesce mai a farsi sotto pericolosamente. Civitanova, sfruttando una Binci in stato di grazia, mantiene sempre le distanze e anzi, allunga nuovamente a +13 (25-38). Alla fine, la frazione è un nulla di fatto, con le squadre che arrivano all’ultima pausa ancora separate da 11 punti.

La reazione d’orgoglio arriva nell’ultimo quarto, quando, di riffa e di raffa, Vicenza riesce a riportarsi sotto. Sono Mattera ed Assentato le principali autrici del tentativo di rimonta, con le beriche che riescono a riportarsi fino a -5 (45-50), mandando in panne l’attacco ospite. Purtroppo, però, sul possesso successivo Pelliccetti trova nuovamente il bersaglio grosso dalla distanza, mandando di fatto i titoli di coda sulla partita. Per la verità, ci sarebbe ancora il tempo per recuperare, tuttavia Vicenza è senza gambe e senza idee per recuperare e alla fine si arrende 47-55.

Una brutta sconfitta, da assorbire e dimenticare subito per le ragazze di coach Zara, protagoniste di una gara molto negativa. Ora ci sarà il turno di pausa per la convocazione in nazionale di Tarkovicova, poi si tornerà in campo il 16 novembre, nuovamente in casa, contro Trieste. Queste due settimane devono servire a smaltire questa brutta sconfitta e preparare al meglio la sfida con le giuliane, per ricominciare a muovere la classifica.