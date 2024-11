La Rangers Rugby Vicenza batte il Mogliano con la maglia del cinquantesimo

RUGBY SERIE A ELITE – La Rangers Rugby Vicenza conquista la sua seconda vittoria in campionato battendo per 27-8 il Mogliano.

La sfida con i trevigiani vede una Rugby Arena gremita di appassionati, segno dell’importanza della gara per entrambe le formazioni. I bimbi degli Amatori Rugby Vicenza sono presenti in gran numero a salutare i giocatori nel corridoio prepartita, con la Rangers che sfodera per la prima volta in stagione la maglia celebrativa del 50° di fondazione del club con la maglia Macron disegnata dall’architetto ed ex-biancorosso Edoardo Tonello. Il pattern grafico riporta, oltre al nuovo logo inaugurato la scorsa stagione sportiva, il nome di tutti i giocatori che sin dal 1974 hanno indossato la maglia della prima squadra, un tributo alle generazioni di rugbisti che hanno portato in alto i colori della Città del Palladio in ambito ovale.

Vicenza parte molto bene, al 6′ lavora in mezzo al campo con i trequarti, per poi raddrizzare con Roura che, ben servito nello spazio da Panunzi, trova il break nella difesa ospite e schiaccia in mezzo ai pali. Carriò trasforma comodamente per il 7-0. Mogliano non sta di certo a guardare ed inizia un lungo periodo con il favore di possesso e territorio. La Rangers difende con ordine e fisicità, ma sempre nella propria metà campo. Al 15′ arriva la meta di Brevigliero che sfrutta l’ampiezza del campo dopo un multifase moglianese. Ferrarin non è preciso e manca la trasformazione, 7-5. Gli ospiti dettano i tempi e continuano ad attaccare, Vicenza non riesce a risalire il campo. Nel giro di pochi minuti, attorno alla mezz’ora di gioco, Mogliano ha due penalty per provare il sorpasso. Ferrarin sbaglia il primo tentativo, mentre Padovani centra i pali per il sorpasso biancoblu 7-8. Dopo l’avvicendamento sul punteggio, Vicenza riprende confidenza, Carriò al 31′ piazza il penalty del nuovo contro-sorpasso 10-8. La gara è emozionante e ricca di capovolgimenti di fronte, Carriò salva in acrobazia un calcio di punizione destinato alla bandierina impedendo il possesso in attacco agli ospiti e fa risalire il campo alla Rangers. Mogliano tentenna, Vicenza si riaffaccia in attacco e proprio nell’ultima azione della prima frazione, Panunzi vede sguarnito il lato del raggruppamento e sprinta fino in meta per l’esplosione della Rugby Arena. Carriò precisissimo trova la trasformazione per il 17-8 con cui si va a riposo.

La ripresa vede in avvio ancora Vicenza condurre le operazioni, forzando all’errore la retroguardia moglianese. Carriò al 45′ ha una prima occasione da calcio di punizione, ma il pallone lambisce il palo esterno. Poco male, giusto un minuto più tardi “Tomi” ritrova la precisione e centra l’acca per il 20-8. Il quasi doppio break di vantaggio vede Mogliano ripartire a testa bassa alla ricerca della meta per riaprire la gara. All’ora di gioco un’intervento scomposto in difesa dell’estremo vicentino Zaridze, con l’aiuto del TMO, viene giudicato da giallo. È il momento chiave della gara: la Rangers è in inferiorità, Mogliano alla disperata ricerca della meta per riaprire la gara. La difesa biancorossa serra le fila, placcando con efficacia e riposizionandosi in maniera adeguata nonostante il giocatore in meno. La precisione nei gesti della squadra di Caputo non è sempre perfetta e le occasioni ospiti sfumano. I biancorossi così, si riportano in zona rossa, al 67′ il lancio in touche di Chimenti-Borrell è intercettato dal blocco di salto ospite, il pallone rimbalza però beffando il mediano Bellotto appena entrato, Capitan Roura si avventa sull’ovale e si libera con un delizioso pallonetto/sombrero. Il flanker biancorosso, oggi migliore in campo, schiaccia in meta con un sorriso grande così, facendo urlare di gioia la Rugby Arena. La meta in inferiorità numerica rompe la gara. Carriò ancora chirurgico nella trasformazione per il 27-8, completa il suo score personale al piede con un 5/6. Nei dieci minuti finali, la Rangers avrebbe anche l’occasione di marcare la quarta meta, quella del bonus, che purtroppo non arriva per alcuni errori di handling. Mogliano ha così l’ultimo possesso per muovere il punteggio nel secondo tempo. Gli attacchi ospiti sono rabbiosi, ma si infrangono sul muro biancorosso, che chiude il secondo parziale senza subire punti, rendendo ancor più speciale la seconda vittoria in campionato.

Grande soddisfazione a fine match per coach Andrea Cavinato: “Abbiamo fatto una grande partita soprattutto in difesa e in attacco abbiamo sfruttato i loro punti deboli”.

Capitan Roura aggiunge: “Abbiamo iniziato molto bene la stagione: ora le altre squadre penseranno che a Vicenza vincere non sarà facile.”

Vicenza sale così a quota 8 punti, allontanandosi sempre più da Lazio e Lyons ancora fermi a 0. Un bel battesimo per la maglia del 50°, un’altra grande giornata per la Rangers Rugby Vicenza.

La Serie A Elite ora si ferma per una settimana, lasciando spazio al terzo turno di Coppa Italia. Il campionato tornerà quindi domenica 17 novembre con la Rangers impegnata nella quinta giornata al “Gamboni” di Roma con le Fiamme Oro: calcio d’inizio alle ore 14.30.

Rangers Vicenza – Mogliano Veneto Rugby 27-8 (17-8)

Marcatori: p.t.: 6’ m Roura tr Carriò (7-0); 15’ m Brevigliero (7-5); 29’ cp Padovani (7-8); 31’ cp Carriò (10-8); 39’ m Panunzi tr Carriò (17-8); s.t.: 46’ cp Carriò (20-8); 67’ m Roura tr Carriò (27-8).

Rangers Vicenza: Zaridze; Foroncelli, Gelos (72’ Filippetto), Capraro (16’-24’ Filippetto – 79’ Poletto), Sanchez-Valarolo; Carriò (79’ Pozzobon), Panunzi; Vunisa, Roura ©, Trambaiolo (58’ Tonello); Gomez, Eschoyez (72’ Riedo); Avila-Recio, Chimenti-Borrell, Zago (54’ Braggie’). A disp: Franchetti, Traore’. All. Cavinato/Minto

Mogliano Veneto Rugby: Avaca (23’ Zanandrea); Padovani, Passarella (56’ Vanzella), Va’eno, Peruzzo; Ferrarin (69’ Semenzato), Fabi © (65’ Bellotto); Koroiyadi, Marini (40’st Lazzaroni), Brevigliero; Baldino, Carraro; Gallorini (56’ Ceccato), Gasperini (70’ Sangiorgi), Borean (56’ Aminu). All. Caputo

Arb. Riccardo Angelucci (LI). AA1 Alberto Favaro (VE) AA2 Giona Righetti (VR)

TMO Claudio Blessano (TV). Quarto Uomo Oscar Muscio

Calciatori: Carrio (Rangers Vicenza) 5/6; Ferrarin (Mogliano) 0/2; Padovani (Mogliano) 1/1.

Cartellini: 57’ giallo Zaridze (Rangers Vicenza)

Note: giornata soleggiata con temperature sopra la media, terreno in perfette condizioni, 700 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Rangers Vicenza 4, Mogliano Veneto Rugby 0.

Player of the match: Conrado Roura (Rangers Rugby Vicenza)

Programma 5^ giornata

Sabato 16 novembre – ore 14.30

Mogliano Rugby – Petrarca

Lyons Rugby – Femi-CZ Rovigo

Domenica 17 novembre – ore 14.30

HBS Colorno – Valorugby Emilia

Fiamme Oro – Rangers Vicenza

Rugby Viadana – Lazio