La Velcofin Vicenza sabato contro il fanalino di coda Civitanova

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Digerita la sconfitta al supplementare sul parquet di Matelica, la Velcofin Interlocks Vicenza torna in “casa”: sabato, alle 17.30, al PalaLupe di San Martino di Lupari, la squadra biancorossa riceverà la visita della Bagalier Fe.Ba Civitanova, ultima in classifica ancora a zero punti, ma comunque da non sottovalutare.

Due vittorie e due sconfitte per Vicenza in questo avvio di campionato: le ragazze di Zara hanno avuto la meglio di Bolzano e Vigarano mentre hanno perso contro Umbertide e Matelica, con la classifica che ora vede le beriche al quinto posto, appaiate ad altre quattro squadre. Tornare alla vittoria rilancerebbe la corsa biancorossa in vista di una settimana forzata di pausa: la sfida contro Ragusa, inizialmente prevista per il 9 novembre, è stata infatti posticipata all’11 dicembre, a causa della convocazione in nazionale slovacca di Stella Tarkovicova. La giocatrice si assenterà per gli impegni della nazionale in Islanda e poi in Turchia, prima di fare rientro in Italia. Sicché, per rivedere la Velcofin Interlocks Vicenza, bisognerà aspettare il 16 novembre e la cruciale sfida in casa contro Trieste.

Come detto in apertura, Civitanova arriva ad affrontare Vicenza ancora a quota 0 in classifica: nell’ultimo turno, le marchigiane si sono arrese a Bolzano per 67-73, ma fatto salvo per il pesante ko di Ragusa non sono state mai battute con ampio margine, risultando un’avversaria scomoda per chiunque. La Velcofin dovrà cercare di mettere molta pressione sulla palla, visto che Civitanova è la squadra che perde più palloni dell’intera A2 (quasi 21) e prestare molta attenzione nel pitturato, dove le marchigiane sfoderano le loro armi migliori.

Occhio quindi alle pericolose incursioni delle due guardie, Sofia Binci e Veronica Perini, ad oggi le migliori realizzatrici delle biancoazzurre, ma anche alla batteria di lunghe nel pitturato, comprendente il duo di polacche Katarzyna Jaworska e Natalia Panufnik, oltre che a Giorgia Bocola. In rotazione, poi, troviamo l’ala Giorgia Mini, le guardie Alice Pelliccetti e Francesca Severini; più ai margini, Viola Contati, Azzurra Streni e Martina Sciarretta.